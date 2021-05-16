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新竹縣確診3例皆無活動！疑似「足跡表」瘋傳　林為洲曝來源

▲疑竹縣3足跡曝光！網見「亮點」質疑真假　林為洲說明來源。（圖／翻攝臉書）

▲臉書《我是新竹人》於晚間九點左右公布一張「新竹縣確診足跡」。（圖／翻攝我是新竹人）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心16日公布全國206例本土確診案例，其中3例為新竹縣，共匡列245人採檢及居家隔離，根據縣府公布的疫調足跡，除了第一例竹北50多歲男性曾與萬華有接觸相關外，其餘2例幼童皆「感染源不明」，甚至縣長楊文科也在臉書公布確診3例「皆無出入公眾場所」，引起網友罵翻。

新竹縣衛生局長殷東成16日下午接受採訪時表示，3例確診案例都是身體不舒服前往就醫才發現，除了第一例案1588為竹北50多歲男性，曾與台北市萬華區週邊有相關外，第二例案1589為湖口鄉6歲幼兒園男童、第三例案1672為芎林鄉4歲女童皆「待釐清感染源」。

▲疑竹縣3足跡曝光！網見「亮點」質疑真假　林為洲說明來源。（圖／翻攝臉書）

▲林為洲也在差不多時間於臉書貼出這張表，並表示表格是縣府衛生局提供的。（圖／翻攝林為洲臉書）

由於縣府遲遲未進一步說明3明確診者的接觸史，甚至公布「3人皆未出入公共場所」，引來民眾不滿，讓縣長楊文科臉書下湧進數百則氣炸留言，痛批縣府手腳太慢，遲遲不肯說明足跡與消毒範圍，引起民眾無謂的恐慌。

晚間九點左右FB臉書《我是新竹人》貼文公布一張「新竹縣確診足跡」，包含：
案1588竹北50多歲男子，於5月10日曾搭乘高鐵前往台北，再坐計程車前往延平北路與涼州街附近的媽祖廟吃小吃、前往板橋訪友、萬華西園路唱卡拉OK、11日凌晨前往三重正義北路唱KTV，之後再搭計程車回竹北。

案1589未滿6歲男童，曾於8日、10日前往湖口某診所，其餘時間皆在家中、上課。

案1672未滿5歲女童，曾於10日、11日、12日前往竹東、竹北等醫療院所，其餘時間皆在竹北家中、芎林學校，直到15日前往醫院確診。

這張「足跡表」開始於網路發酵流傳，也有網友質疑「消息來源是哪裡？」、「為何案1672，一名未滿5歲的小孩會在5月8、9日皆為假日的時候去上學？」但截至目前為止，新竹縣府皆未正式對外說明或釐清。

除了臉書《我是新竹人》外，新竹縣立委林為洲的粉絲專頁也貼出這張足跡表，林為洲表示，這張表是縣府衛生局提供給他的初表，詳細細節仍需等縣府晚一點公布。

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