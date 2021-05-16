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快訊／媽祖允筊！雲林西螺福興宮將媽祖請出廟外　供信眾朝拜

▲雲林西螺福興宮因應防疫，兼顧信徒朝拜神明習慣，將於16日開廟門後將太平媽祖神尊請至中門，讓信徒可以不必入廟，於廟埕朝拜媽祖。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮董監事上香擲筊向媽祖請示，獲得媽祖允筊，將於16日清晨6點30分開廟門後，於中門佈置案桌、龍椅，將媽祖安奉於龍椅供信徒朝拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠肺炎疫情升溫，內政部次長昨表示，全國各地宗教寺廟暫不開放入內參拜至6月8日。民眾僅可於廟埕或室外在符合社交距離前提下，且須採實聯制、佩戴口罩參拜。雲林西螺福興宮因應防疫，兼顧信徒朝拜神明習慣，將於開廟門後將太平媽祖神尊請至中門，讓信徒可以不必入廟，於廟埕朝拜媽祖。

雲林西螺福興宮指出，必須配合內政部防疫規定，可是民眾習慣面對神明朝拜，西螺福興宮太平媽祖廟300年來頭一遭遇到禁止香客入廟參拜，因應配合防疫，全體董監事上香擲筊向媽祖請示，獲得媽祖允筊，將於16日清晨6點30分開廟門後，於中門佈置案桌、龍椅，將媽祖安奉於龍椅供信徒朝拜。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，因應國內疫情嚴峻，全力配合防疫措施，也呼籲大家在公共場域應確保維持社交距離，全程佩戴口罩作好防疫，確保自身的安全，西螺福興宮太平媽祖護佑信眾。

▲雲林西螺福興宮因應防疫，兼顧信徒朝拜神明習慣，將於16日開廟門後將太平媽祖神尊請至中門，讓信徒可以不必入廟，於廟埕朝拜媽祖。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮因應防疫，兼顧信徒朝拜神明習慣，將於16日開廟門後將太平媽祖神尊請至中門，讓信徒可以不必入廟，於廟埕朝拜媽祖。（圖／記者蔡佩旻攝）


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