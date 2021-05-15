疫情警戒升級！桃機加強清消並縮減候機室等設施　籲旅客非必要勿前往

圖、文／桃園機場提供

配合中央流行疫情指揮中心今(15)日宣布提升雙北市新冠肺炎疫情警戒標準至第三級，以及桃園市提升防疫管制，桃園國際機場亦同步強化防疫措施，包括縮減航廈候機室及商業服務設施、加強旅客出入境相關設備清消、暫停參訪導覽活動、非管制區餐飲服務改以提供外帶為主，旅客用餐區設置隔板並加大座位間隔，也呼籲民眾非必要請勿前往機場，阻絕疫情擴散確保旅客及工作人員安全。

桃園機場公司指出，考量進出桃園國際機場旅客來自全國各地，以更嚴謹標準檢視防疫措施，依據交通部「COVID-19(武漢肺炎)阻絕社區傳染策略因應措施」，桃園機場實施以下防疫措施：



一、縮減航廈出入口及部分營業空間：

（一）機場出入口已由70處減至26處，均配置體溫量測及手部消毒設備。

（二）關閉15個候機室，維持23個候機室提供到離航班旅客服務。

（三）即日起暫停受理機場導覽參訪及非必要拍攝活動的申請。



二、調整航廈旅客服務型態：

（一）商業服務設施以提供旅客必要服務為優先，管制區外餐飲設施縮減至30%、商店降至50%；管制區內商店則降至40%，兼顧旅客服務與防疫管理。

（二）餐廳以提供外帶為主，需於美食街用餐的旅客，用餐區增設隔板，座位並區隔至少2公尺之社交距離。

（三） 電信服務、行李托運、郵局等屬必要公共服務設施，維持營運。

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機場公司表示，桃園機場以高標準防疫，出境區域每日清潔消毒7次、入境區域每2小時一次、每一航班旅客入境後立即清消；旅客報到櫃台及相關設備亦定時清潔；航廈空調亦採取全室外循環，減低病毒傳播機率。同時，機場公司亦加強人員健康管理，員工每日至少兩次體溫量測及酒精消毒；訪客至機場洽公亦需填寫健康聲明單及體溫量測，落實人員管控。

機場公司除持續嚴守邊境防疫，也呼籲民眾於疫情期間，若非必要切勿前往機場，全民共同合作防堵疫情。