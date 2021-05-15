抓到了！他逃到哪「哪就停電」　雲林警怒...錨起來調監視器逮賊

▲警方利用張嫌到便利超商購物，視時機成熟瞬間蜂擁而上在超商門口將其壓制在地，上銬就逮。圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港警分局日前獲報，轄區多處路段電纜線遭宵小竊取變賣圖利。警方立即組成專案小組偵查追緝，經調閱分析大量路口監視器影像及訪查資料，一名張姓竊盜通緝犯涉有重嫌，進行埋伏、跟監視時機成熟後湧上壓制並上銬就逮，案訊後將張嫌解送雲林地檢署執行其刑，涉嫌電纜竊盜一併移送法辦。

北港警分局轄內北辰、口湖及下崙等地偏僻路段，相繼獲報有宵小利用深夜無人時段剪斷電纜線後竊取變賣圖利。北港警分局成立專案小組投入偵查追緝，經調閱分析大量路口監視器影像及訪查資料，掌握一名37歲張姓男子通緝中之竊盜慣犯涉有重嫌。

警方指出，由於張嫌仍因竊盜案件遭通緝於沿海鄉鎮四處藏匿躲避，專案小組人員持續24小時跟監、埋伏，終於掌握張嫌行蹤，並利用其欲到便利超商購物之時機，視時機成熟瞬間蜂擁而上在超商門口將其壓制在地，上銬就逮。全案訊後將張嫌解送雲林地檢署通緝歸案，涉嫌竊盜電纜線部分也將移送法辦。

▲全案訊後，警方將張嫌解送雲林地檢署執行其刑，涉嫌竊盜電纜線部分也將移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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