廣播車「賣葡萄的OO中鏢」公布人名！確診母「非常傷心」　縣府怒了

▲▼廣播車播送染疫個案訊息，彰化衛生局表示將移送檢方偵辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

南彰化14日傳出2確診案例，為社區一對母女近期到北市萬華擺攤賣葡萄，地方人士對於太晚公布疫調結果大怒，除批「把彰化當成三等公民嗎」，下午竟傳出，有廣播車在地方街頭直接點名染疫母親，呼籲大家要當心。彰化縣衛生局15日對此表示，廣播車行為已觸反傳染病防治法，將移請檢方偵辦。

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網路瘋傳彰化街頭出現一部廣播車，沿路放送「賣葡萄的OO(名字)已經確診了，有接觸過的人麻煩注意你的身體狀況」、「里長已派消毒車」等，引爆網路熱議。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，瘋傳的廣播車影片與公文資料，目前都已掌握，由於依照傳染病防治法規定，疫情發布必須由中央指揮中心負責，再交由地方衛生主管機關來進一步解說，這樣公開違法的作法，將會送交地檢署偵辦並依法裁處。

彰化縣里長總會長何炳樺表示，猜測第一時間里長做廣播，相信是「好心提醒」。但衛生局及疫情指揮中心一直強調，在事情明朗化之前，不要對確診者及隔離者造成二度傷害。家屬他們也是發現不對、主動去醫院採檢，並不是在外面趴趴走。廣播車確實有造成地方鎮民恐慌，我們第一時間已做好防範措施，這兩天也都有做全面消毒。

何表示，昨天有跟家屬通電話，他們感謝親友和地方長者為他們加油打氣，也感謝醫院將他們照顧得很好。當事者的母親對廣播車放送一事，則是非常傷心、也非常自責。

染疫家屬受訪時說，他覺得很沒有道德，誰希望家裏會發生這種事情，沒有人希望。這樣做法完全就是沒經過他人同意就傷害，家人、爸媽尤其是媽媽最傷心，她覺得自己又沒有做錯什麼事情，就這樣被報導，好像她去做生意是錯的，這不太合理吧。每個人都有自己的生活方式，如果這樣去隨意攻擊報導誰誰誰染疫，大家要小心之類的，無中生有的攻擊抹黑，導致他媽媽心情非常不舒服。

頂庄里長受訪時說，廣播不是她做的，昨晚就去忙著里內消毒，回家就累死了哪有可能？有人跟她講才知道有人用廣播車，廣播車也不知誰請，沒來繞她的里，受委屈也沒辦法。她覺得這樣不太理想，不要對別人人身攻擊。

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