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桃園市府900員工來自雙北基隆　下周起分流上班、視情況居家辦公　

▲桃園市長鄭文燦15日主持防疫會議後指出，鑒於市府有900餘位同仁來自霜北與基隆，下週一開始採取彈性上班，或採取居家辦公，以避免上下班壅擠。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦15日主持防疫會議後指出，鑒於市府有900餘位同仁來自雙北與基隆，下週一起採取彈性上班或居家辦公。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對雙北市已進入三級警戒，桃園市長鄭文燦表示，基於北北基桃市同一個生活圈，工作就學通勤往返非常密切，除比照行政院公布的9點管制事項外，為避免市府有900餘位來雙北市同仁，由各單位調配人力，可採取居家辦公方式上班，下週一開始，市府將採用彈性上班分流，分上午7時30分到下午4點半、上午9時半至下午6時半，以避免上下班壅擠。

鄭文燦指出，桃園市政府與雙北市與基隆屬於同一個生活圈，因此除室內5人、戶外10人之外，其他管制措施均比照辦理，另外，社福場館、文化場館、運動場館、休閒場館，我們一律比照停業到5月28日；第二，桃園市包括桃園、中壢、龍潭、八德等四大夜市，因消費人潮一半來自雙北，因此，市府與夜市自治會經協調後決定休市到5月28日，這兩項措施，即日起開始宣導，明天徹底落實。

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第三，因今日中央疫情指揮中心公布確診人數大幅上升，桃園市目前收治20%左右確診病患，已請市府衛生局啟動聯防機制，目前負壓隔離病房與專責病房有228個病房，要按照等級來區分，配合中央疫情指揮中心調度，全力協助病患的收治。第四，因桃園市有很多公務員同仁來自雙北市與基隆，我們初步調查有900多人，居住在雙北同仁，由各單位進行人力調配，可採用居家辦公方式上班；從下週一開始，桃市府將採用彈性上班，分上午7時30分到下午4點半、上午9時半至下午6時半，以避免上下班壅擠。

另外，市府櫃台啟用政府辦公，櫃台人力必須在下週一開始就用分組辦公方式進行，全面的分組辦公與異地備援，這部分請市府人事處與秘書處做好規劃，隨時啟動。

媒體還關心機場捷運橫跨三個縣市，有沒有針對機捷做管控？鄭文燦說，機捷的防疫等級比較高，採取不互相支援方式，所有的五大防疫措施，主要保障乘客與員工安全，機捷在過去已經採取高標準防疫對策，包括強制戴口罩、量測體溫、酒精消毒、機捷不准飲食，這類規定都會繼續強制落實。

至於桃園市今天傳出4個確診案例部分，鄭文燦強調，桃園4個案例大都與雙北相關的，其中一位是住在高雄，因為有到北市萬華區熱區，相關疫調都在進行中，目前桃園的個案並不多，但配合中央疫情指揮中心，會把每個足跡疫調都做好。

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