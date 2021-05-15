南投跟進準三級！公務員禁赴雙北　商家不配合停業最重吊照

記者高堂堯／南投報導

新冠確診病例一夕爆增180人，與南投縣地緣關係緊密的台中市、彰化縣先後淪陷，南投縣政府稍早召開緊急應變會議，會後作成跟進防疫「準三級」的30項管制措施，最重要者包括八大行業等業者，若不配合暫停營業，同時對公務員下達「雙北禁令」，也呼籲與確診者有接觸的人暫勿來南投。

▲南投縣防疫跟進「準三級」，公務員禁赴雙北、商家不配合禁令最重吊照。（圖／記者高堂堯攝）

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「南投縣因應嚴重特殊傳染性肺炎應變中心」會議於2時30分召開，由縣長林明溱主持，下午3時30分結束，林明溱會中表示南投是觀光大縣，指示各局處全力合作守住南投、維持0確診。

▲南投縣防疫跟進「準三級」，公務員禁赴雙北、商家不配合禁令最重吊照。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱會後表示，所有八大行業、30項管制措施中羅列的業者都要全力配合停止營業，若不配合將予以開罰、甚至吊銷營業執照；預計停業時間則全力配合中央的規定和指揮，至6月8日解禁，屆時若中央決定延長，南投縣也會遵照辦理。

林明溱指出，30項管制措施中的對象也包含公務人員，希望公務員不要前往雙北等疫情嚴重的地區參加會議，除非是行政院或中央部會有需要召開的會議才會放行，其他時間一率禁止出差。

而近期進入南投縣議會例行開議會期，林明溱指出，尊重縣議會開議的權利、縣府仍會配合參加，若縣議會決議暫停開議，才會停止出席。

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