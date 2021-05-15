馬偕專校三芝校區傳「2學生確診」！　校方證實了：全校停課2週

▲馬偕專校2學生確診，校長給家長的一封信。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／新北報導

本土疫情大爆炸，15日再添180例本土個案！馬偕醫護管理專科學校也傳出有確診個案，馬偕護校主任秘書張讚昌15日上午證實了，表示校內有2名確診個案，全校停課2周。

馬偕醫護管理專科學校於5月14日接獲通報三芝校園有已知感染源之新冠肺炎確診個案，學校立即啟動因應新冠肺炎防疫計畫，依指揮中心：防疫流程及學校防疫標準流程，同時進行校園全面性消毒作業，並依教育部防疫相關規定，自即日起全校停課2週。

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校長陳裕仁也撰寫「校長給家長的一封信」，內容提及，學校接獲北市衛生局通知，得悉三芝校園有新冠肺炎確診個案，學校接獲訊息後也立即啟動防疫計畫，由校長親自主持緊急防疫小組會議，安置確診者及接觸師生，同時也啟動校園全面性消毒作業，並針對確診個案盡其所接觸的環境及師生名單進行疫調；同時，自即日起，全校停課2周（5/15 00:00至5/29 11:59），部分師生也需居家隔離。

信中呼籲，「校長在此懇請貴家長，若發現貴子弟或家人有發燒或呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請立即至醫院急診室就診，勿到校、勿搭乘大眾運輸工具」。