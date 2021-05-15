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單日增180例確診！　彭博：台灣「全球防疫最成功」地位恐被打破

▲▼彭博：台灣「全球防疫最成功」地位恐被打破。（圖／翻攝自外媒官網）

▲彭博將台灣疫情拉至頭條。（圖／翻攝自彭博）

記者張方瑀／綜合報導

台灣一口氣單日新增180人確診，雙北宣布提升至三級警戒，《彭博》報導指出，台灣曾經和新加坡、澳洲等國一樣，並列幾乎完全消滅病毒的地方，但這次確診病例暴增，有可能會打破台灣防疫模範生的地位。

《彭博》指出，這些暴增的病例可能會打破台灣防疫模範生的地位，因為在確診數增加之前，台灣跟新加坡、澳洲、紐西蘭和中國一樣，是全球少數幾個幾乎完全消滅病毒的地方；現在台灣的確診數達1290例，死亡數為12人。

台灣本土疫情失守，單日新增180例確診，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中15日上午緊急召開記者會，宣布新增180例確診，雙北將在5月15日到28日實施區域型「第三級防疫警戒」，相關限制措施包含「外出全程佩戴口罩」、「停止室內5人以上，室外10人以上聚會」等。

同樣身為防疫模範生的新加坡，近日也爆發第二波疫情，7天內就有71人確診，新加坡健康部14日正式宣佈提升防疫等級，回復之前的「全國封鎖模式」至6月13日，所有民眾必須在家工作，聚會人數也須維持在2人以內，餐廳也不允許內用。

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