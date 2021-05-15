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南投跟進！夜市八大行業即起暫時停業　下午2時30分召開應變會議

▲防疫升級、雙北三級警戒，南投縣宣布夜市和八大行業即起停業。（圖／南投縣政府提供）

▲防疫升級、雙北三級警戒，南投縣宣布夜市和八大行業即起停業。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今日本土確診驚爆逾180例，行政院宣布防疫升級、雙北三級警戒，南投縣府上午宣布，全縣夜市、八大行業等各類休閒場所，自即日起停止營業至中央政策決定開放時間，其他類營業場所和公共場域也應建立實聯制等措施，餐飲業應鼓勵外帶使用，並落實「用餐實聯制」，非特定對象併桌共餐需維持適當區隔或使用隔板。

縣長林明溱下午2時30分也將召集縣府主管召開緊急應變會議，會後將統一對外說明南投縣防疫應變措施。

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▲防疫升級、雙北三級警戒，南投縣宣布夜市和八大行業即起停業。（圖／南投縣政府提供）

▲防疫升級、雙北三級警戒，南投縣宣布夜市和八大行業即起停業。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本縣之夜市、8大營業和各類休閒娛樂場所、一般營業場所和餐飲業等配合中央防疫政策需求，調整因應如下：

一、全縣夜市、八大營業和各類休閒場所，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館和其他類似場所等，應自即日起停止營業至中央政策決定開放時間。

二、其他類營業場所和公共場域，應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩／使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施，無法落實前述措施的場所應暫停營業。

三、全縣餐飲業應「鼓勵外帶使用」，並應落實「用餐實聯制」、環境應定期清潔／消毒，從業人員應佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔或使用隔板。

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