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整理包／雙北三級警戒　五大防疫重點一次看

▲▼雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）

▲雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

本土疫情持續蔓延，各地接連爆出確診病例，行政院15日上午臨時召開記者會說明最新防疫作為，院長蘇貞昌表示，昨天爆發180多人確診，需要國人幫忙遵守防疫。衛福部長陳時中宣布，雙北升為三級防疫警戒。《ETtoday新聞雲》整理五大相關防疫措施，民眾共同做好防疫。

一、「二、三級警戒區域」、實施時間
台北市、新北市提升三級警戒，時間自5月15日到5月28日，第二、三級警戒範圍人員應減少區域間的非必要移動，擴大台北市萬華地區篩檢量能

二、遵守9大防疫規範
1.外出時全程佩戴口罩
2.避免不必要移動、活動或集會
3.停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會
4.自我健康監測（有症狀應就醫）
5.營業場所及洽機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離
6.職場及工作所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如異地、遠距辦公、彈性時間上班）
7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、板等防疫措施，無法落實則採外帶
8.婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。
9.公共場域、大眾運輸加強清消

三、公共場所因應措施
1.休閒娛樂場所應關閉：歌廳、廳、夜總會、樂部、酒家、吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理院（觀光理髮、視聽理容）指壓按摩場所、身休閒中心含提供壓、三暖等設施之美容瘦身場所）、齡球館、撞球場、健身中心（含民運動中心）、室內幕式高爾夫辣習場、遊藝場所、電子遊戲、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。
2.全國宗教祭祝場所活動部分，全面停止進香團與境相關活動，包寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動，應落實實聯制與社交距離，並加強清消。
3.全國中、小學校園停對外開放。
4.全國社團停止交接活動。

四、三級警戒區外應關閉之場所
1.觀展觀賽場所：覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）活動中心、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。
2.教育學習場域：社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構、（社會教育館、科學教育館、圖書館、老人共餐活動中心等其他類似場所。

五、三級警戒區域醫療應變
1.擴大開設專責病房
2.廣泛運用遠距醫療於門診病患
3.分艙分流
4.積極啟動專責應變醫院
5.設置戶外篩檢站以採檢

▲▼雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）

▲▼雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）

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