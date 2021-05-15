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北韓又不安分了！前線佈署「高射砲」對準南韓...欲射爆空飄氣球

▲▼「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學近日向北韓空飄50萬張傳單。（圖／達志影像）

▲「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學近日向北韓空飄50萬張傳單。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前南韓脫北者公民團體「自由北韓運動聯盟」曾於4月底在京畿道坡州沿著交界地帶向北韓（朝鮮）空飄50萬張傳單，引發平壤當局怒火，金與正甚至再度透過聲明強烈抨擊南韓政府毫無作為。南韓情報當局指出，其實北韓已經悄悄在前線佈署可進行高空射擊的高射炮，似乎對於打擊空飄傳單進行準備。

根據《韓聯社》、《KBS News》報導，南韓警方正對該團體代表朴尚學（박상학）展開搜索與扣押調查之際，北韓其實已派遣人力收拾掉落在境內的脫北者傳單，而軍方在向上級報告後接獲指示，要求在軍事分界線（MDL）佈署能夠在陸地上對高空飛行物體進行射擊的高射砲，且其佈署位置比先前更靠近南韓。

南韓共同民主黨籍國會議員、情報委員長金炅俠（김경협）曾於本月7日表示，已接獲情報當局相關偵查報告，要求政府能夠嚴懲對北韓施放空飄傳單的脫北者公民團體。

對此，有分析指出，北韓此舉可能是劍指南韓脫北者團體，以實際行動強烈警告勿再犯。而南韓軍方相關人士則表示，目前軍方已全力監控北韓軍方動向，具體內容則屬於軍事情報機密，因此無法對外透露。

►空飄傳單激怒金與正！脫北者團體遭南韓警「扣押搜索」：嚴格法辦
►脫北者暴怒！一次向北韓空飄「50萬張傳單」：嚴懲金正恩核武變態

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