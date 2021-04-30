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脫北者暴怒！一次向北韓空飄「50萬張傳單」：嚴懲金正恩核武變態

▲▼「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學近日向北韓空飄50萬張傳單。（圖／達志影像）

▲「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學近日向北韓空飄50萬張傳單。傳單上寫道，「全人類抗議，金正恩壓榨饑餓人民的血淚來打造核武飛彈，並進行如此瘋狂的軍事挑釁行為。」（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國會與政府修訂《南北關係發展法》，禁止在兩韓交界處向北韓施放空飄傳單，該法正式於今年3月底實施。對此，脫北者公民團體「自由北韓運動聯盟」強烈表達不滿認為文在寅政府此舉無疑是助紂為虐、幫助獨裁者，因此證實於本月25至29日向北韓施放50萬張空飄傳單、500本筆記本、5000張一元美元紙鈔。

根據《韓聯社》報導，「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學（박상학）於今（30）日上午證實，該團體已派人於本月25至29日在京畿道坡州市至江原道一帶的兩韓軍事緩衝區（DMZ），將上述物品裝進10個巨型空中汽球，沿著風勢向北韓施放，為南韓實施對北韓空飄氣球禁令後出現的首次違法行為。

該團體針對《南北關係發展法》表示，「南韓政府制訂出最糟糕的劣法，試圖堵住國民的嘴巴，這根本就是助長人類最惡劣的世襲獨裁者金正恩，透過殘忍的手段，來打壓那些為北韓人民爭取自由與解放的脫北者。不管（違法）須坐牢3年、還是30年，亦或需要登上斷頭台，我們都會向那些處在飢餓生死邊緣、無權的2千萬北韓同胞道出事實與真相！」

▲▼「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學近日向北韓空飄50萬張傳單。（圖／達志影像）

▲朴尚學強烈不滿南韓政府修法禁止在邊境向北韓坑飄傳單。（圖／達志影像）

報導指出，此次該團體對北韓施放空飄傳單的行為，背後有美國本土內的北韓人權團體「北韓自由聯盟」主席、同時也是人權互為工作者蘇珊娜•肖爾特（Suzanne Scholte）幫忙。

朴尚學曾經於25日預告即將再次向北韓空飄巨型氣球與傳單，不過因為氣候與風勢未明，因此並未明確指出空飄施放傳單的具體時間與地點。

對此，南韓統一部副發言人車德哲（차덕철，音譯）於30日召開記者會表示，《南北關係發展法》的制定宗旨在於保護邊境居民的生命財產安全，因此違規事項一旦屬實，將會全力應對。

據悉，朴尚學曾於去年5、6月分次向北韓施放巨型空飄氣球與傳單，引來北韓平壤當局的強烈不滿，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正更多次發表聲明痛批，最後下令炸毀位於開城工業區的兩韓聯合辦事處，造成南北韓關係一度緊張。

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