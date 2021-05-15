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社交距離破功…1人吃飯也染疫！變種病毒襲日　患者搞不清感染源

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲病患只是單獨外出吃飯都被感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情未歇，尤其現在已有超過70％的確診者感染的都是變種病毒，儼然成為主流。變異病毒傳染性非常強，過去確診者都能查出具體的感染源，但現今不知道在哪染上的患者更多了，就有醫生指出，他的病患只是單獨外出吃飯都被感染。

根據NHK報導，日本近兩個月感染變異病毒的數量遽增，截至2日就有73％的確診者是染上變異病毒，包含英國、南非和巴西變種病毒皆有驗出。變種病毒感染率最高的地區分別是兵庫縣的88％、福岡縣84％、大阪府83％、北海道78％、愛知縣77％和東京都的64％。

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本宣布緊急事態擴大至9都道府縣。（圖／達志影像／美聯社）

有醫生指出，由於變異病毒傳播性很強，過去的確診病患通常都能梳理出感染源，但現在染疫的患者常常不明白自己是從何感染的，有的病患是遠程上班，甚至是一個人外出吃飯就被傳染了，「雖然不清楚是透過空氣還是飛沫傳染，但即便做了徹底的防疫、不與人接觸，還是會被傳染。」

一名住在神戶市的50多歲確診男子向NHK表示，他在今年三月底跟朋友接觸後，感染了英國變種病毒，40度的高燒和劇烈腰痛持續了一個多星期，但當時神戶的確診數也暴增，病床使用率超過8成，因此他也沒辦法入院治療，「當時幾乎沒有關於變種病毒的消息，明明燒到40度卻進不了醫院，也拿不到藥，我以為就要完蛋了。」

最終男子靠著家中的退燒成藥，在確診兩個多星期後終於退燒，PCR檢測結果也為陰性，但他至今仍有倦怠感、腰痛和喉嚨不適等症狀。東京醫科大學特任教授濱田篤郎也說，新的印度和英國變種病毒感染力更強，更容易黏在人的喉嚨和鼻腔。

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