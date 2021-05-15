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日本政府堅持舉辦奧運！　樂天創辦人批：像在執行「自殺任務」

▲▼Rakuten職棒隊全新隊名隊服發表記者會，樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情持續延燒，東京奧運仍堅持舉辦，除了許多日本民眾強烈反對以外，日本樂天（Rakuten）執行長三木谷浩史也批評，如果防疫滿分是10分，那麼政府只有2分，現在舉辦奧運對日本來說就是一項「自殺任務」。

三木谷浩史接受CNN訪問時表示，這段時間他持續說服日本政府能取消7月23日將舉辦的奧運，如果防疫滿分是10分，那麼政府只有2分，「舉辦來自世界各地的大型國際活動很危險，風險實在太大了，沒有多大的好處，我們看到許多國家仍在苦苦掙扎，包含印度和巴西，現在還不是慶祝的時候。」

軟銀（SoftBank）執行長孫正義接受CNBC採訪時曾表示，「我非常擔心舉辦奧運，不僅是日本，還有很多國家，他們的處境很艱難，我不知道他們能如何支援運動員。」

今年奧運的主要贊助商之一的豐田（Toyota）也做出回應，銷售總監永田淳在財報會議中指出，部分運動員對於現今的醫療狀況感到非常失望，「作為最大贊助商，我們一直努力想知道我們可以做些什麼來幫助這種情況。」

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