將川普踢出共和黨？上百黨員簽「劃清關係」宣言：不排除自立政黨

▲消息指出，有上百名共和黨人希望共和黨與川普劃清關係。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國共和黨近期內訌不斷，繼排序第三順位的領袖錢尼（Liz Cheney）遭黨內議員投票解職後，美國媒體日前又刊登一份由150多名共和黨人聯名簽署的宣言，要求該黨與前總統川普（Donald Trump）「劃清界限」，如果不同意，他們將支持成立新政黨。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，包括前州長、前國會議員、前內閣部長和前駐外大使等多達150多名共和黨人都簽署了這份宣言，不過宣言中並未直指「劃清界限」的對象是誰，但藉由文中提及的種種行為，可推斷就是針對美國前總統川普。

▲美國共和黨眾議員錢尼（Liz Cheney）。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，簽署文件的共和黨人都對川普「深感失望」，期盼與他撇清關係後，共和黨可以回歸「有原則的」領導模式。如果最終共和黨仍不與川普決裂，那他們將不排除自立政黨的可能。

事實上，共和黨因川普引發的內鬨問題存在已久。其中，不斷與川普槓上的黨內第3領袖錢尼在5月12日以「破壞黨內團結」為由遭到解職，引發不少支持者不滿。錢尼曾在今年初的彈劾川普案決議中投下贊成票，並形容他「召喚這些暴徒、集結這些暴徒，然後點燃了攻擊的火焰。」

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