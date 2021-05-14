9歲童寄慰問卡…喜獲英國女王「親筆回覆」！爸媽不知情全傻眼

▲菲利普親王（Prine Philip）於4月9日辭世，外界都相當關心女王狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）上月21日迎來95歲誕辰，這也是她73年以來，第一次沒有丈夫陪伴的生日。對此，一名9歲男孩給女王寄送了慰問卡，想不到竟真的收到了女王的回覆。

根據《英國廣播公司新聞》（BBC）報導，英國菲利普親王（Prince Philip）於4月9日逝世，享耆壽99歲。對此，外界也相當關心女王伊莉莎白二世的狀況。住在威爾斯東部的9歲男孩庫克（Alfie Cook），在阿公的協助下，寄出了一張慰問卡，希望女王能盡快振作起來。

庫克在信中表示，由於自己的小狗也在不久前離世，因此非常能體會失去摯愛的感覺，「當我聽說菲利普親王去世時，我知道女王一定也會非常難過，因此寫信，希望她能夠振作起來。」而這封信後來也真的被女王親筆回覆。

庫克的父親在接受當地媒體採訪時表示，庫克是在未告知父母的情況下寄出這封信，因此當他們收到女王的來信時感到「無比震驚」，他們也為兒子的善良感到相當驕傲。

當地議員卡爾（Karl Lewis）也指出，過去做為學校校長時就曾和庫克接觸，認為他是一名了不起的孩子，「他們的父母都該為此感到自豪。」

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