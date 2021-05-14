瘦弱小貓狂掉毛！她急送醫才知養到「超稀有品種」　網讚：撿到寶

記者吳美依／綜合外電報導

美國緬因州飼主布里安娜（Brianna Walton）的愛貓生了一窩小寶寶，其中小母貓葛蕾西（Gracie）特別瘦弱，而且不斷掉毛，幾乎全身都要禿了。她心急求助獸醫，才知道貓咪竟是超罕見的變異品種「狼貓」（wolf-cat或Lykoi），且一隻要價3000美元（大約新台幣8.4萬元）。許多網友紛紛表示超羨慕，直呼主人真是「撿到寶」了。

布里安娜起初以為葛蕾西身體虛弱，因此將同窩小貓分送出去後，只留下這孩子陪在身邊，「葛蕾西大約5周大時，臉部開始掉毛，接下來2周幾乎所有毛都掉光了」。她原本十分擔心小貓染病，未料醫師卻表示，貓咪身體相當健康，而且是非常罕見的「狼貓」。

▲美國緬因州的「狼貓」葛蕾西。（圖／翻攝TikTok、ig帳號graciewolfcat）

綜合外媒報導，狼貓是由家貓自然變異而成的品種，身上只有一層毛，每6個月換毛一次，皮膚較為敏感，尤其臉部和腳需要額外的滋潤保養。

布里安娜說，除了外表之外，7個月大的葛蕾西與一般貓咪沒有不同，她在社群媒體上分享相關影音後，毛孩也一夕爆紅，「牠看起來像是狼人，我覺得這是最酷的一點。我也希望牠爆紅，因為我真的覺得牠是獨一無二的貓咪，有著非常特別的故事」。

狼貓是非常晚近才被認證的品種，去年獲得「貓迷管理委員會」（ Governing Council of the Cat Fancy ）正式授予初步認證，該機構官方網站寫道，「狼貓是一種罕見品種……品種名稱來自希臘文的『狼』，這種貓咪的外型被很多人認為像是小狼人」。

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