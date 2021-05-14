「吊扇狂滴紅水」以為下雨…她醒來臉上全血！驚揭樓上腐屍

▲ 卡德納斯被吊扇上滴下的水滴嚇醒，起初以為是下雨漏水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州日前發生一起驚悚案件，一名女子睡夢中被吊扇上落下的水滴驚醒，原先以為是下雨導致漏水，仔細一看卻發現水滴是紅色的，且滴得地上、床上和她的臉上、頭髮上都是，才發現住在樓上的獨居男子已經過世好幾天，屍水全都滴到樓下。

《Metro》13日報導，來自德州厄爾巴索的卡德納斯（Ana Cardenas）說明，她日前半夜被落在臉上的水滴驚醒，還以為水滴聲是雨聲，未料自吊扇滴落的竟是血水，床單全被染紅。她樓上的鄰居是一名年齡介於50至70歲的男子，被發現時已經去世5至6天，屍體開始腐爛。

調查發現，該名男子自然死亡後，屍水滲入地板，透過吊扇流入卡德納斯的公寓，導致她凌晨4時被水滴聲吵醒。她當時馬上打電話給維修工人表示，「血流到我身上！」消防員趕到後破壞樓上鄰居的門，看見地上赫然是一具屍體，正下方就是卡德納斯的吊扇，即使死者家中有鋪地毯也沒用。

這起事件令卡德納斯飽受驚嚇，「我覺得很噁心，完全嚇到，還以為這不是真的，只是一場夢」，如今在原先的房子內根本吃不下也睡不著，只能住在附近飯店，但公寓管理團隊不願賠償，她也沒有購買租屋保險，近期就會搬家。

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