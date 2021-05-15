專家揭絲瓜必知5知識！　能緩解便秘、活絡氣血「鎮靜安眠」

▲雲林斗六市三光里「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，有「LV級」美譽。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者許展溢／綜合報導

不少餐桌上都會有絲瓜料理，台北農產提到，絲瓜有5個知識，包括水分纖維一次補足、吃絲瓜助好眠、天然美容食材，品質好壞摸摸看，和密封冷藏加長保存，營養價值其實很高，更能緩解便秘。

台北農產表示，「水分纖維一次補足」，因新鮮絲瓜含有豐富水分、纖維，因此吃絲瓜可以同時補充，水分及攝取纖維質，緩解便秘。「吃絲瓜助好眠」，為絲瓜能活絡氣血，改善因腦部供血不足狀況，能鎮靜安眠改善睡眠問題，營養師建議睡前空腹更助眠。

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台北農產接著指出，會說「天然美容食材」，主要是絲瓜含有豐富維生素Ｃ，可以讓皮膚潔白細緻，還可用絲瓜水敷臉保濕。至於「品質好壞摸摸看」，只要輕壓絲瓜確認品質，新鮮絲瓜有彈性，軟綿可能已經過熟。最後「密封冷藏加長保存」，則建議民眾絲瓜買回家如果2天內沒吃完，不用削皮套上廚房紙巾及塑膠袋，放冰箱冷藏，可以加長保存期限。

農委會說明，絲瓜又稱為菜瓜，天然菜瓜布是絲瓜做的，絲瓜依果實形狀可分為 2 大類，一是「圓筒絲瓜」為台灣主流，果實圓筒形無稜角，果面平滑有淺溝、果肉厚、肉質綿軟。又分為「白皮種」葉片小、果皮淡綠色。「粗鱗種」葉片大、果皮深綠色、耐萎凋病。「溪州種」南部主要栽培品種、耐萎凋病。「高雄2號－秋綠」果肉煮後不褐化、肉質翠綠、耐萎凋病。

二是「稜角絲瓜」，又稱澎湖絲瓜，果實表面有稜角10條，果肉薄、纖維細密，肉質細脆，「澎湖1號－愛稜」，為高雄區農業改良場針對澎湖地方品種改良。農委會特別提到，「萎凋病」是絲瓜農的痛，會導致產量減少、產期縮短和植株死亡等。