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快訊／跟進北市、桃市！新竹市宣布：「八大行業」暫停營業

▲疫情升二級！竹市再頒五措施：八大列稽查重點　賽龍舟取消。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市宣布，跟進十大行業暫停營業。（圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎疫情大爆發，14日再增29例本土疫情！各地方政府無不繃緊神經，嚴陣以待。傍晚桃園市宣布，八大行業（舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業），以及資訊休閒業及電子遊戲場，共10大行業，至今晚12點起開始宣導，明晚6點後停止營業至6月8日，除此之外，新竹市政府也喊跟進，暫停10大行業營業，直到6月8日解禁為止。

中央疫情指揮中心14日召開記者會公布，新增本土29例確診個案，其中16例與萬華相關，台北市長柯文哲召開記者會宣布，15日開始台北市公有場所，八大類行業、電子遊戲業、網咖等場所，同步發布停業通知，隨後桃園市也跟進，宣布今晚12點後開始宣導，明晚6點後跟進停業八大行業(舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業)加、資訊休閒業及電子遊戲場，共10大行業。

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繼台北市、桃園市後，新竹市緊接著也跟進宣布，自5月15日零時起，八大行業暫停營業，直到6月8日解封。

市長林智堅表示，為防止不明傳染源擴散，新竹市政府已於今(14)日宣布本市10類特定行業營業場所自5月15日零時起暫停營業，期限至110年6月8日止，實施對象為本市轄內舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業等特定行業之娛樂場所；新竹市政府希各業者即予配合整備，違反且拒絕改善者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

另同為共同生活圈的新竹縣府則表示，由於轄內八大行業很少，因此採「加強稽查，暫不跟進」。

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