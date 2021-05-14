父到萬華買菜「拿包竹筍就回家」確診　北院法官夫妻返家隔離

▲台北地院遞減加強防疫，所有進出人員，除攜帶傳票的當事人，都必須接受實聯制。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

位於台北市博愛路上的台北地院，就在這波新冠肺炎本土群聚最嚴重的萬華區附近，過去一周疫情不斷升溫，機關內司法人員也都憂心忡忡，如今傳出1名北院法官的父親確診，這名法官和同在法院工作的妻子已在14日下午返家自主管理。北院對此傳聞表示，「無人員確診」，但會對所在的司法新廈進行全棟消毒。

中央流行疫情指揮中心14日公布的新增確診案例中，其中1名男性案例因為曾到萬華區菜市場，跟朋友拿包竹筍就回家，後因身體不適，就醫檢查為新冠肺炎確診，據了解，這名男子的兒子、媳婦是台北地院法官，雖然並未同住，但個案平常會幫忙照顧孫子，假日時也會三代同堂吃飯，消息傳出後，這對法官夫妻已經提前下班回家，進行自主管理，北院也緊急針對相關活動、辦公區域進行局部消毒。

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台北地院說明如下：關於防疫消息的發佈屬防疫指揮中心權責。本院有關防疫措施，除遵守防疫指揮中心發布的指引，也會就相關環境進行徹底消毒，有關人員會進行自主健康管理，以確保機關的安全。

本院目前沒有封院的防疫措施，亦無人員確診，但因為鄰近台北市政府匡列的危險區，以及有部分同仁有收到細胞簡訊的通知，已與台北地檢署協商就司法新廈進行全棟消毒。

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