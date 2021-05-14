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不斷更新／全台各大學「實施遠距教學」懶人包！淡江、輔大跟進

▲▼台大,大學生,大學,校園。（圖／資料照）

▲各大學紛紛宣布遠距教學。（圖／資料照）

實習記者周依儒／綜合報導

國內疫情持續升溫，即使尚未宣布升至第3級，但多所大學為圍堵疫情擴大，已超前部署啟動遠距教學，繼台大、台師大、台科大稍早發布最新消息，三校將同步自下周起，所有課程皆改為遠距教學，淡江大學、輔仁大學及世新大學也跟進實施。《ETtoday新聞雲》也為讀者「不斷更新」整理全台各大專院校防疫最新資訊。

▲世新大學。（圖／翻攝自世新大學官網）

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▲世新大學。（圖／讀者提供）

世新大學

5月17日起所有課程皆改為遠距教學。

中原大學

5月17日起至5月30日全面課程採取遠距教學。

淡江大學

5月15日起至5月30日全面實施遠距教學。

東吳大學

5月17日起兩校區（外雙溪、城中）開始全面遠距教學，實施兩週，後續視疫情決議是否延長。

屏東大學

5月17日起至5月23日，全面實施遠距教學為期一周，得視疫情狀況決定是否再延長，另行通知

輔仁大學

5月17日至31日全校實施線上教學授課。

▲輔大宣布遠距。

▲輔大宣布遠距。（圖／取自輔大官網）

高雄大學

5月17日起至6月8日，全校各課程實施遠距教學。

崇右影藝大學

5月17日至23日全面啟動「遠距教學」模式，日後視疫情狀況配合衛服部及教育部指示進行授課調整。

國立海洋大學

5月17日起全校課程採取「遠距教學」模式，並鼓勵教師提前採取遠距教學，超前部署，因應未來疫情變化需求。

台灣大學

5月17日起所有課程改為遠距教學。所有教學館舍禁止學生進入，僅允許教師、職員和助教等進出以錄製線上課程。實驗室請教師安排使用時段，每一時段最多4人同時使用。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台灣大學三校系統下周起全面遠距教學。（圖／ETtoday資料照）

陽明交通大學

因應疫情升溫，全校課程改採線上授課，停止辦理實體演講活動，系所會議改採線上會議。

▲陽明交大。（圖／取自陽明交大facebook）

台灣師範大學

因應疫情，自5月17日（週一）起至本學期結束，所有課程全面改為彈性遠距教學。另外，除上課與校隊訓練外，體育館與重訓室將暫停開放；圖書館部分，則暫時不開放校外人士進出。

清華大學

自5月17日（星期一）起全校課程改採遠距教學，校外人車除因公務不得入校。

政治大學

100人以上課程自即日起至6月8日止，全面實施遠距教學。

台灣科技大學

自5月17日起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學。

台北醫學大學

100人以上以及教室位於地下室之課程，調整為遠距離教學。

東華大學

100人以上之課程，調整為線上教學。

文化大學

即日起至6月8日，選課人數100人（含）以上課程　採取分流遠距教學方式授課，；5月17日起至5月23日全面實施遠距教學。

中山醫學大學

100人以上課程，採分班分流上課。

台北大學

原訂5月17日開始5人以上課程採取「全面遠距」（如提前宣布三級，則立即實施），此段時間「強烈建議」遠距教學。13日宣布更改為百人以上才需要遠距教學。

台北科技大學

100人以上課程，實施遠距教學。

東吳大學

校內90人以上授課教室，得採遠距教學或分組到校或分班上課，

成功大學

5人以上課程，5月17日起全面採用遠距授課。

 
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