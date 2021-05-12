不只實聯制！金色三麥集團餐廳高標防疫　用餐時間限制2小時

▲金色三麥集團旗下餐廳即日起，升級防疫相關措施，除了全面落實所有門市來店顧客用餐實聯制，同時限制用餐時間2小時以縮短來店停留時間。（圖／金色三麥提供）

記者黃士原／台北報導

國內疫情嚴峻，防疫等級已提升至二級，為提供消費者安心的用餐環境，金色三麥集團旗下餐廳即日起，升級防疫相關措施，除了全面落實所有門市來店顧客用餐實聯制，並將餐廳訂位數減半，以維持客人間距並且控制店內人流，同時限制用餐時間2小時以縮短來店停留時間。

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▲金色三麥集團旗下餐廳都會定時環境清潔，桌椅、菜單皆於每次使用後進行酒精消毒，打造安心用餐環境。（圖／金色三麥提供）

除了入場體溫測量、手部消毒、間隔入座等防疫措施，更於桌邊放置小瓶酒精，貼心供消費者隨時使用。金色三麥集團旗下餐廳所有員工每日進行兩次額溫測量，服務全程配戴口罩，並進行定時環境清潔，桌椅、菜單皆於每次使用後進行酒精消毒，打造安心用餐環境。

▲Global Mall北部五店本周起實施實聯制，入館需掃QR Code填寫電子表單。（圖／Global Mall提供）

另外，Global Mall也啟動5大防疫措施，首先是進入商場實施「實聯制」，北部5店將於本週起開始實施，進入館內需掃QR Code填寫電子表單，搭配原有的入口量測體溫、備有酒精消毒液措施，同時也將實施人流總量管制；而全台7店館內及專櫃員工將改以每日每3小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，公共區域改為每小時進行酒精消毒，同時更擴大外帶外送服務，並將於近期設置「無接觸快取區」，便利消費者快速外帶且安心購物。