高雄女感染源找到了！新北探父返家無症狀確診　162人居家隔離

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布新增29例本土案例。（圖／指揮中心提供）

記者莊智勝／高雄報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，指揮中心今（14日）再度公布新增29例本土案例；指揮官陳時中表示，其中案1289（女）是今唯一一名在高雄確診的個案，連帶住同棟大樓的2名大學生、以及曾到運動會館的接觸者共162人全列為居家隔離對象。

今（14日）一早高雄即傳出有確診案例，有學生在網路上爆料，校內2名大學生因與確診者住在同一棟大樓，被緊急通知篩檢並居家隔離；同時該名確診者還疑似前往某運動會館，連帶全部162名接觸者全被列為居家隔離對象，消息曝光後引起高雄民眾人心惶惶。

陳時中下午召開記者會，證實該名高雄確診者為案1289（女性），平時居住在高雄，其為案1229的女兒。案1229是獅子會前會長友人，第一時間遭衛生單位匡列、疫調時，案1229還聲稱孩子都在國外沒有接觸，因此衛生單位並未匡列住在高雄的女兒；但案1289看到新聞後想起，她曾在12日當天、父親還在「可能傳染期」時到新北市與家人相聚長達1天多，因此即便沒有症狀，仍自行前往醫院採檢，並於今日確診，成為由北跨南的傳播案例。

另一方面，對於案1229隱匿接觸史行為，陳時中也說，後續將交由法制組做相關研議，「開罰可能性相當高」。

▼高雄2大學生與案1289住同一大樓，校方今緊急進行校園消毒作業。（圖／記者許宥孺翻攝）