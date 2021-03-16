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人體胎盤包成餃子吃！商家認從「殯儀館、醫院收貨」：不保證無愛滋

（圖／翻攝自微博／澎派新聞）

▲生男女的胎盤價格不一樣。（圖／翻攝自微博／澎派新聞）

圖文／CTWANT

民間傳聞，吃胎盤能夠養顏美容、青春永駐，但儘管大陸政府已明令禁止不可進行人體胎盤交易，但黑市仍暗潮洶湧。一名販賣者透露，胎盤中可能攜帶B型肝炎病毒、HIV愛滋病毒或是梅毒，但他們不在意，「我們只能保證乾貨是真的，具體裡面含什麼，不能保證。」

根據陸媒《澎派新聞》報導，在高利潤的驅使下，活躍在安徽亳州、江蘇邳州、河南永城三地交界處的販賣者，從湖南、湖北、安徽、廣東等地，以每個80元（約新台幣347元）左右的價格從醫院、醫療廢物處理廠、胎盤中間商等地，成千上萬批量購進人體胎盤，加工後搖身一變成為中藥材「紫河車」，流入藥材市場。

據了解，乾貨通體呈現紫黑色，聞起來有淡淡的腥味。劉姓販賣者透露，自家用新鮮胎盤加工所做淨貨，也就是未摻入任何東西的乾貨；他表示，自己自1996年開始做胎盤加工生意，現在一個月要處理一萬多個鮮貨。

對於這些人體胎盤的來源，劉姓販賣者表示，之前在湖北、湖南收購新鮮人體胎盤，冷鏈運回邳州加工，現在貨不好拿，就每個星期從廣州增城區那邊的中間商收穫，中間商會專門從醫院、醫廢廠，甚至殯儀館（部分地方已改讓殯儀館對胎盤進行銷毀）處收貨。

（圖／翻攝自微博／澎派新聞）

▲大陸現在已將紫河車以及紫河車的相關中成藥，全部「踢出」新版藥典。（圖／翻攝自微博／澎派新聞）

而男女胎盤的價格又不一樣，沒有報告的男胎盤每個480元、女胎盤每個450元，有報告的男胎盤每個580元，女胎盤每個550元。販賣者指出，老一輩人迷信男胎盤比女胎盤補，所以價格相對高一些。另外對於胎盤中可能攜帶B型肝炎病毒、HIV愛滋病毒或是梅毒，對此販賣者直言，「我們只能保證乾貨是真的，裡面還有什麼不能保證。」

一名賣家曬出胎盤照片稱，「買了好幾次了，燉著吃或者包餃子，吃一段時間就能感到睡眠好皮膚好。」香港驚悚片三更2《餃子》真實上演。  

不過廣西壯族自治區生殖醫院婦科副主任醫師林秀打臉，新鮮人體胎盤經燉、炒、煎、炸等方法常規高溫煮熟後成分已經變性、營養已丟失，食用胎盤與食用動物的肉、內臟沒有太大差別，並沒有特殊功效。

林秀指出，人體胎盤是胎兒附屬物，胎兒通過臍帶與胎盤相連，通過臍帶血獲得營養成分，胎盤含有豐富的母體血液，如果母親患有傳染病，如乙肝、梅毒、愛滋病等，母親的血液就有這些病毒，胎盤也含有相應的病毒，常規的食用加工方法並不能殺滅這些病毒，只有像醫院消毒手術器械的高壓蒸氣消毒才能消滅病毒，所以食用新鮮人體胎盤可能會感染一些傳染病，危害健康。

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