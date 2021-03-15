　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸黑心商「殯儀館買胎盤」只花300元！加工「紫河車」不甩愛滋病毒

▲▼陸黑心商從「殯儀館」買胎盤！加工成「紫河車」不甩暗藏病毒。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲加工商展示大量經過加工處理的胎盤。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《澎湃新聞》近日爆料，有黑心商人從醫院、醫療廢物處理場，甚至殯儀館取得大量人體胎盤，加工成中藥材「紫河車」在藥材市場販賣，完全不在意胎盤中可能暗藏的B肝病毒、愛滋病毒（HIV）、梅毒螺旋菌等。

人體胎盤是母體與胎兒之間進行物質交換的器官，大陸衛生部門早在2005年就已批覆形式規定「任何單位與個人不得買賣胎盤」，2013年九月更發布《加強產科安全管理的十項規定》重申「嚴禁醫療機構及其人員買賣或非法處置胎兒附屬物。」

不過，《澎湃新聞》2月底調查發現，在高利潤的驅使下，有黑人商人從湖南、湖北、安徽、廣東等地以每個80元人民幣（約340元新台幣）的價格從醫院、醫療廢物處理廠、胎盤「中間商」處，大量購入人體胎盤，加工成為中藥材「紫河車」販賣。

而對於胎盤中可能攜帶的有B肝病毒、HIV（艾滋病毒）、梅毒螺旋菌之類的，販賣者們卻完全不在意，「我們只能保證乾貨是真的，具體（鮮貨）裡面含什麼，不能保證。」

一名胎盤加工商透露，他之前在湖北、湖南收購新鮮人體胎盤，冷鏈運回邳州加工，現在那邊貨不好拿，他就每個星期從廣州增城區那邊的「中間商」處以每個60元（約270元新台幣）的價格收貨，「中間商」會專門從醫院、醫廢廠，甚至殯儀館處收貨。

▲▼陸黑心商從「殯儀館」買胎盤！加工成「紫河車」不甩暗藏病毒。（圖／翻攝澎湃新聞）

加工商表示，他一個月處理7000多個新鮮胎盤，做成乾貨差不多700公斤，以前從醫院好拿貨，現在打擊的比較嚴厲，醫院都不好出貨，他都是從當地醫療廢物處理廠或「中間商」處收貨，「中間商」則從醫廢廠、醫院收貨，比如每個月他都會從湖北鄂州那邊一位在醫院「打掃衛生」的人那兒拿鮮貨。

加工商也提到，胎盤加工成純乾貨一般需要7道工序，剝袋子、挑揀、上鍋煮、泡水去除血沫、盤好臍帶、去除週圈「皮子」（組織）、烘烤，最快也要4天，「以前利潤高，一個可以掙10元到20元；現在加工都是靠量掙錢，一個胎盤差不多掙5元錢。」

加工商還說，他們所經手的鮮活人體胎盤多未經過病毒檢測，而一部分經轉手銷售後，可能被購買者直接食用，「鮮貨都是在送往藥廠時，才會通過試劑檢驗是否攜帶病毒，製成乾貨的加工商不會區別這些。」

加工商指出，鮮貨裡面確實可能存在病毒，但在處理新鮮胎盤時經過高溫煮、高溫烘乾，基本沒啥問題，「我們只能保證乾貨是真的，具體裡面含什麼，不能保證。」

至於「紫河車」是否真有療效，武漢江漢中西醫結合醫院中醫科主任劉煜指出，中醫強調「以形補形」，紫河車作為其中最經典的血肉有情之品，在治療免疫力低下、先天發育不足以及體虛調養方面都有顯著療效，但是必須區分食用紫河車和食用新鮮人體胎盤的效果和風險。

劉煜提到，新鮮人體胎盤因為沒有經過高溫烘乾之類操作，很多人也不是在正規醫院裡面拿到的胎盤，未經過正規檢驗，那麼胎盤母體就可能會攜帶病毒，「沒有經過專業的高溫烘焙的新鮮胎盤，只用簡單的蒸煮烹炒加工手段是起不到滅菌消毒的效果的。」

▲▼陸黑心商從「殯儀館」買胎盤！加工成「紫河車」不甩暗藏病毒。（圖／翻攝澎湃新聞）

廣西壯族自治區生殖醫院婦科副主任醫師林秀則說，人體胎盤乾貨在中醫叫「紫河車」，是一種中藥材，含有脂肪、蛋白質、維生素及一些免疫因子，但新鮮人體胎盤經燉、炒、煎、炸等方法常規高溫煮熟後成分已經變性、營養已丟失，食用胎盤與食用動物的肉、內臟沒有太大差別，並沒有特殊功效。

林秀提到，人體胎盤是胎兒附屬物，胎兒通過臍帶與胎盤相連，通過臍帶血獲得營養成分，胎盤含有豐富的母體血液，如果母親患有傳染病，如B肝、梅毒、愛滋病等，母親的血液就有這些病毒，胎盤也含有相應的病毒。

林秀強調，一般的食用加工方法並不能殺滅這些病毒，只有像醫院消毒手術器械的高壓蒸氣消毒才能消滅病毒，所以食用新鮮人體胎盤可能會感染一些傳染病，危害健康。

ET快訊
韓爆紅YouTuber認「臉是AI做的」　網嚇瘋：超逼真
馬偕醫師被控性侵學妹　院方回應了
女大生遭酒駕國手害死！繁星上大學　低收還有5妹妹
這8款iPhone換電池只要990元　限量1.5萬名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國6498萬人次接種疫苗　衛健委：質量通過WHO評估

外遇被抓到！人妻聯手綠帽夫殺「小王全家」　11個月女嬰也慘死

「神仙產品」吸金1.72億可防新冠肺炎　警搗犯罪集團：普通食用鹽

3寶媽重返職場！第一天就辭職還不敢回家　崩潰喊：坐不住辦公室

陸黑心商「殯儀館買胎盤」只花300元！加工「紫河車」不甩愛滋病毒

嬤含淚賣嫁妝「只收500」！專家鑑定後大驚...價格狂飆40倍

緬甸32家陸資工廠被砸！2陸籍員工受傷「損失超過10億元」

北京天空驚見「藍太陽」...陸網憂：出大事了！專家解密

昆大麗6天雙飛遊僅4300元　拒兩男性報名、強制購物藏行程

乘客丟飲料瓶挑釁　被滴滴車司機怒掉頭「來回撞到死」

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

中國6498萬人次接種疫苗　衛健委：質量通過WHO評估

外遇被抓到！人妻聯手綠帽夫殺「小王全家」　11個月女嬰也慘死

「神仙產品」吸金1.72億可防新冠肺炎　警搗犯罪集團：普通食用鹽

3寶媽重返職場！第一天就辭職還不敢回家　崩潰喊：坐不住辦公室

陸黑心商「殯儀館買胎盤」只花300元！加工「紫河車」不甩愛滋病毒

嬤含淚賣嫁妝「只收500」！專家鑑定後大驚...價格狂飆40倍

緬甸32家陸資工廠被砸！2陸籍員工受傷「損失超過10億元」

北京天空驚見「藍太陽」...陸網憂：出大事了！專家解密

昆大麗6天雙飛遊僅4300元　拒兩男性報名、強制購物藏行程

乘客丟飲料瓶挑釁　被滴滴車司機怒掉頭「來回撞到死」

徜徉歐洲王室花園！台北搜羅「5千株世界各地玫瑰」4／4前免費看

凌駕寶佳體系！台中兩大本土建商斥資逾百億　獵地1.6萬坪

《文森佐》宋仲基上演BL戀！台詞露骨：狂野地騎　親臉頰腐女嗨了

中彈下去領便當！　邊牧「聽ㄅㄧㄤˋ」慘叫→倒地：導演開飯沒？

登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

南韓擴大AZ疫苗施打範圍！3月底開放65歲以上高齡者「優先接種」

中國6498萬人次接種疫苗　衛健委：質量通過WHO評估

小三汪聽爸聲秒「歪頭塞奶」視訊　正宮淪手機架：我是多餘的嗎？

50萬顆滯銷　日養殖業者用炸牡蠣販賣機救買氣

退休金備500萬！他問「夠用嗎」...網曝1關鍵：可省百來萬

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

大陸熱門新聞

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

北京天空驚見「藍太陽」...陸網憂：出大事了

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

女兒賭輸6億　爸撂話：我有26間房

百香果女孩慘死！家屬僅獲賠138元

皇帝拜倒絕美姊妹花　掐死唯一兒子

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

聯結車0減速衝撞！女駕駛遭擠成肉餅亡

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

緬甸陸資工廠被砸放火！多名陸籍員工受傷

淫亂嫩女警被肉搜！苦主：快崩潰

同事遲到1小時　他好心意外救3條命

母趕車嫌女兒吵　塞進行李箱拖走

更多熱門

相關新聞

高雄大樹槍擊案2男枉死　家屬認屍淚崩

高雄大樹槍擊案2男枉死　家屬認屍淚崩

高雄大樹區7日傍晚5點多驚傳槍擊案，2名男子中彈後經搶救不治，警方在案發15小時後於大寮區台29線與台88線橋下將開槍的方嫌拘提到案。今日上午，不幸中槍死亡的吳男與劉男家屬趕到殯儀館認屍，吳男的胞弟對於事發當下的情形一概不知情，而劉男的家屬則傷心掩面哭泣、場面十分哀戚。

3歲女：媽，粉紅色衣服姐姐去哪了？殯儀館大人爆雞皮

3歲女：媽，粉紅色衣服姐姐去哪了？殯儀館大人爆雞皮

「躺著比站的人還多」　她在殯儀館說錯話回宜蘭出事了

「躺著比站的人還多」　她在殯儀館說錯話回宜蘭出事了

即／嘉義富商綁匪「1槍斃命」　複驗結果曝

即／嘉義富商綁匪「1槍斃命」　複驗結果曝

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

關鍵字：

胎盤紫河車殯儀館

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

罔腰認了分手男友！「還住一起」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面