陸黑心商「殯儀館買胎盤」只花300元！加工「紫河車」不甩愛滋病毒

▲加工商展示大量經過加工處理的胎盤。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《澎湃新聞》近日爆料，有黑心商人從醫院、醫療廢物處理場，甚至殯儀館取得大量人體胎盤，加工成中藥材「紫河車」在藥材市場販賣，完全不在意胎盤中可能暗藏的B肝病毒、愛滋病毒（HIV）、梅毒螺旋菌等。

人體胎盤是母體與胎兒之間進行物質交換的器官，大陸衛生部門早在2005年就已批覆形式規定「任何單位與個人不得買賣胎盤」，2013年九月更發布《加強產科安全管理的十項規定》重申「嚴禁醫療機構及其人員買賣或非法處置胎兒附屬物。」

不過，《澎湃新聞》2月底調查發現，在高利潤的驅使下，有黑人商人從湖南、湖北、安徽、廣東等地以每個80元人民幣（約340元新台幣）的價格從醫院、醫療廢物處理廠、胎盤「中間商」處，大量購入人體胎盤，加工成為中藥材「紫河車」販賣。

而對於胎盤中可能攜帶的有B肝病毒、HIV（艾滋病毒）、梅毒螺旋菌之類的，販賣者們卻完全不在意，「我們只能保證乾貨是真的，具體（鮮貨）裡面含什麼，不能保證。」

一名胎盤加工商透露，他之前在湖北、湖南收購新鮮人體胎盤，冷鏈運回邳州加工，現在那邊貨不好拿，他就每個星期從廣州增城區那邊的「中間商」處以每個60元（約270元新台幣）的價格收貨，「中間商」會專門從醫院、醫廢廠，甚至殯儀館處收貨。

加工商表示，他一個月處理7000多個新鮮胎盤，做成乾貨差不多700公斤，以前從醫院好拿貨，現在打擊的比較嚴厲，醫院都不好出貨，他都是從當地醫療廢物處理廠或「中間商」處收貨，「中間商」則從醫廢廠、醫院收貨，比如每個月他都會從湖北鄂州那邊一位在醫院「打掃衛生」的人那兒拿鮮貨。

加工商也提到，胎盤加工成純乾貨一般需要7道工序，剝袋子、挑揀、上鍋煮、泡水去除血沫、盤好臍帶、去除週圈「皮子」（組織）、烘烤，最快也要4天，「以前利潤高，一個可以掙10元到20元；現在加工都是靠量掙錢，一個胎盤差不多掙5元錢。」

加工商還說，他們所經手的鮮活人體胎盤多未經過病毒檢測，而一部分經轉手銷售後，可能被購買者直接食用，「鮮貨都是在送往藥廠時，才會通過試劑檢驗是否攜帶病毒，製成乾貨的加工商不會區別這些。」

加工商指出，鮮貨裡面確實可能存在病毒，但在處理新鮮胎盤時經過高溫煮、高溫烘乾，基本沒啥問題，「我們只能保證乾貨是真的，具體裡面含什麼，不能保證。」

至於「紫河車」是否真有療效，武漢江漢中西醫結合醫院中醫科主任劉煜指出，中醫強調「以形補形」，紫河車作為其中最經典的血肉有情之品，在治療免疫力低下、先天發育不足以及體虛調養方面都有顯著療效，但是必須區分食用紫河車和食用新鮮人體胎盤的效果和風險。

劉煜提到，新鮮人體胎盤因為沒有經過高溫烘乾之類操作，很多人也不是在正規醫院裡面拿到的胎盤，未經過正規檢驗，那麼胎盤母體就可能會攜帶病毒，「沒有經過專業的高溫烘焙的新鮮胎盤，只用簡單的蒸煮烹炒加工手段是起不到滅菌消毒的效果的。」

廣西壯族自治區生殖醫院婦科副主任醫師林秀則說，人體胎盤乾貨在中醫叫「紫河車」，是一種中藥材，含有脂肪、蛋白質、維生素及一些免疫因子，但新鮮人體胎盤經燉、炒、煎、炸等方法常規高溫煮熟後成分已經變性、營養已丟失，食用胎盤與食用動物的肉、內臟沒有太大差別，並沒有特殊功效。

林秀提到，人體胎盤是胎兒附屬物，胎兒通過臍帶與胎盤相連，通過臍帶血獲得營養成分，胎盤含有豐富的母體血液，如果母親患有傳染病，如B肝、梅毒、愛滋病等，母親的血液就有這些病毒，胎盤也含有相應的病毒。

林秀強調，一般的食用加工方法並不能殺滅這些病毒，只有像醫院消毒手術器械的高壓蒸氣消毒才能消滅病毒，所以食用新鮮人體胎盤可能會感染一些傳染病，危害健康。