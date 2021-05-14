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板橋一名國中生確診！曾「混班上課」2班級停課　兩周後補考會考

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情持續延燒！中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增29例本土COVID-19確定病例(案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273)，皆為本國籍，為16例女性及13例男性，其中包含一名新北市國中生，因有混班上課的情形，因此接觸過的兩班級學生今天起列入居家隔離對象。

▲▼0512疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

今日確診的個案名單中，其中包含15歲的新北市國中生，指揮中心發言人莊人祥表示，目前有跟新北市衛生局了解，該校只有一名確診者，因為有混班上課的情況，因此命令兩班暫停上課。

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有媒體提問，有家長聽到確診消息後，表示全校三年級校排前一百名的學生會被要求留下來收費晚自習，由於晚自習並不合法，會不會擔心學校沒有上報，該名確診者有更多的接觸者？對此莊人祥回應，該名個案並沒有在前一百名名單當中，雖然「不太好意思但他沒有在裡面」，可能是因為有居隔者有參加晚自習，才會造成外界誤會。

陳時中表示，該名確診者應屆同班的人就安排居家隔離，所以明天就不會去參加國中會考，將會安排兩周隔離期滿後才進行補考，也不會影響招生名額，都是外加。

▲▼5/14新增29例個案列表。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲5/14新增29例個案列表，可點圖放大。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

本周末將舉行國中會考，全國有20萬2547人名考生要參加考試，14日下午為考生看考場的時段，不過新北市板橋某國三畢業班群組卻收到老師的訊息，通知全班同學不要去看考場，等候通知。教育局表示，接獲學校疑似個案訊息後，昨晚隨即完成全校校園內外消毒工作，維護師生健康。

家長不僅擔憂群聚感染，也憂心小孩是否能如期應試。針對這項問題，教育部先前則說明，依防疫規定，考生若列為居家檢疫、居家隔離將不能外出，須參加會考補考，補考日期訂在29、30日，而核酸檢測中的考生也不得參加考試，一律補考。此外，日前已公布要從3方面強化防疫，包括試場增加設置酒精、乾洗手等防疫用品數量，樓梯轉角、試場大樓出入口等處都要放置，讓考生和試務人員隨時維持手部清潔。

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