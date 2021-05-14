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蔡英文任內2次大停電、台鐵車禍　藍委轟：道歉有用嗎？

▲▼國民黨立委李德維。（圖／翻攝國會頻道）

▲國民黨立委李德維。（圖／翻攝國會頻道）

記者徐政璿／台北報導

高雄興達電廠昨（13日）下午因輸配電電網事故導致全廠停機，系統供電能力不足，全台輪流停電，總統蔡英文晚間向國人表達歉意。國民黨立委李德維今（14日）批評，台灣在2000年後只有3次大停電，第一次是2002年，接下來2次都是蔡英文任內，盼民進黨真心為台灣做事、不要只會政治計算。

李德維14日在國是論壇中批評，2017年8月15日大潭電廠供氣中斷，導致全台大停電，結果不到4年又因興達電廠，導致國人陷入停電恐慌，請問這是誰的錯、道歉有用嗎？這次大停電比815還要嚴重，總計影響超過千萬戶。

李德維說，蔡英文任內曾發生2次台鐵大車禍，台灣在2000年後只有三次大停電，第一次是2002年，接下來2次都是蔡英文任內，請問總統道歉有用嗎？這些相關題在道歉之後解決了嗎?「蔡英文擔任總統以來，道歉次數我想已經打破金氏世界紀錄，台電說是電網問題非缺電，但仔細觀察民進黨政府不論是供電或電網上都存在系統性漏洞」。

李德維舉例，經濟部多次說去年就對水情超前部署，但卻沒有提前預估缺水造成水力發電的缺口，「且日前公布全國電力資料供需報告為例，不僅有所延宕、報告內容也不願公布2026、2027年預估全國總發電總量，對於未來能源占比以及電網問題更是輕描淡寫！」

李德維說，經濟部如今才坦言當所有最壞狀況疊在一起的話，會應付不來，這是不是顯示過往對於能源政策過分樂觀、還是在唬爛呢？產業界對政府無缺電承諾如何有信心，期盼民進黨真心為台灣做事、不要只會政治計算。

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