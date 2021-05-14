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「還想防堵會很失望」本土疫情多點爆發　台大醫：要準備減災了

▲▼台北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院被證實日前收治確診者入院。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情多點爆發，台北市和平醫院昨晚也爆出2名新冠確診者，台北市長柯文哲今（14）日強調先關急診不封院，也對無居留證外勞祭出「特赦令」，並在剝皮寮加設快篩站，一旦驗出陽性就收治住院。被問到該作為是否能有效防堵？專家表示，「可以幫忙，但很困難」，萬華疫情已經擴散很多了，現在還想著防堵會失望，要開始準備減災了。

昨晚公布的2名個案均為60多歲之男性及女性，5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及5/10日入住該院不同病房。據傳60多歲女性是泌尿道感染入院，雖然有發燒症狀，胸部X光沒有發現疑似病兆，但3天後病況急轉直下，一照胸部X光才發現嚴重肺炎。

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台北市衛生局長黃世傑呼籲外界不要事後諸葛，認為是醫師沒發現、沒想到，因為有時候患者症狀一開始不是那麼明顯。

萬華地區人流複雜，有5萬名沒有身分證的外勞，柯文哲上午表示，為了增加篩檢率，他會提供這些人「特赦令」，不會因就醫而遣送回國，希望外勞配合防疫檢查。

▲▼北市萬華區茶室、和平醫院接連爆出確診，台北市府決議在剝皮寮歷史園區新增一快篩站,稍早台北市副市長黃珊珊親率相關局處人員抵達剝皮寮現場會勘 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市萬華區茶室、和平醫院接連爆出確診，台北市府決議在剝皮寮歷史園區新增一快篩站，台北市副市長黃珊珊親率相關局處人員抵達剝皮寮現場會勘 。（圖／記者李毓康攝）

被問及該政策是否能夠有效防堵？台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民受訪時表示，「可以幫忙，但很困難」，因為萬華已經擴散很多了，就算有特赦令，外勞會不會想出來也不知道，「可以特赦多久嗎？確診陽性就能幫他合法居留嗎？」直言誘因不大。

黃立民另提到，現在還想著要控制疫情有點困難，已經要開始做減災準備，現在雖然每個地方都只有「一些」問題，但這背後隱藏的是，病毒量能已經在社區醞釀很久，最近量能滿溢才多點爆發。

至於最近疫情多點爆發，是否與英國變異株有關？黃立民表示，不只一支病毒株在台灣傳，現在變異株傳播力的確比較強，但去年開始就陸續有病毒傳到社區，全台都在多點醞釀，醫院若收治高風險區就醫病患，無論有沒有症狀，都該全數採檢。

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