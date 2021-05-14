　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

各縣市八大停業一次看　北北基桃宜同調！加碼10業全停

記者柯振中／綜合報導

新冠本土疫情持續延燒，各地縣市政府嚴陣以待，許多地方要求八大行業也要暫停營業，甚至加碼為「十大行業」暫停營業。以下為《ETtoday新聞雲》整理，各縣市八大、十大行業的政策狀況。

▲侯友宜視察消毒。（圖／記者羅婉庭攝）

▲各縣市八大行業停業一覽表。（圖／記者羅婉庭攝）

依據相關規定，八大行業共分為舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業、三溫暖業等行業，而某些縣市政府加碼匡列，則是匡列網咖業、夜店業、電子遊戲業等行業。

基隆市：15日凌晨0點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

台北市：15日凌晨0點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

▲▼台北市長柯文哲宣布八大行業關閉。（圖／台北市政府）

新北市：15日凌晨0點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

桃園市：15日0點宣導，晚上6點開始八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業。

▲▼桃園防疫。（圖／桃園市政府）

▲▼桃園防疫。（圖／桃園市政府）

新竹市：八大場所暫停營業，時間直到6月8日。

新竹縣：縣內並無八大行業登記、也沒有電影院，若有類似酒店、舞廳等有女陪侍的行業，只要做好防疫措施，就能恢復營業。

苗栗縣：規劃部分警力，對有八大場所有無實名制、保持社交距離、設置隔版、梅花座、戴口罩等面向進行稽查。

▼受到新冠疫情影響，各地縣市政府嚴陣以待。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察消毒。（圖／記者羅婉庭攝）

台中市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

彰化縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

南投縣：擴大針對八大行業場所的輔導稽查，視疫情狀況滾動式修正防疫措施。

雲林縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

嘉義市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

▼受到新冠疫情影響，全台各地許多縣市政府宣布，八大行業暫停營業。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼轄區驚傳牛郎涉及料討債，中山分局針對涉案牛郎店及轄區酒店進行稽查。（圖／記者游宗樺攝）

嘉義縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

台南市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

高雄市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

屏東縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

宜蘭縣：八大行業暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖、夜店業、成人用品零售業也暫停營業。

花蓮縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

台東縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

澎湖縣：加強稽查八大行業實聯制、量體溫與社交距離等，若未符合規定，將從重開罰，必要時勒令停業。

金門縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

連江縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
新北幼兒園驚傳確診　負責人還原「真實狀況」：確定停課2週
炸出29例本土　看圖秒懂「3條恐怖傳播鏈」
萬華確診女是「伊拉客」　街頭揪男消費
快訊／新加坡緊急宣布「封城」　7天71人確診
開第一槍！　這家賣場明啟用「實聯制」
快訊／新莊某診所有「首例確診個案」！　停診休3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王浩宇呼籲不要再找「戰范」　3+11是「經濟跟防疫」上找平衡點

快訊／本土疫情驟升　陳菊今接種AZ疫苗

各縣市八大停業一次看　北北基桃宜同調！加碼10業全停

「北北基桃宜竹」首長入列！蔡英文道謝：你們是最辛苦第一線戰士

按摩店、PUB 算嗎？「八大行業」完整定義、型態類別一次看

《蘋果日報》宣布5月18日停刊　勞動局：未收到大量解雇通知

快訊／獅子會再爆50人「前會長聯誼」聚餐歡唱　全數被隔離

新冠肺炎疫情升溫　監察院暫緩辦理巡察業務

三總松山院區傳確診急消毒 　莊人祥證實：門診醫護感染

陸航天局：「天問一號」探測器擬於19日前登陸火星！

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

張柏芝被問「單身嗎」慌到直噴汗ＸＤ　嫌「3個太少」想再生！鬆口：願意再婚

王浩宇呼籲不要再找「戰范」　3+11是「經濟跟防疫」上找平衡點

快訊／本土疫情驟升　陳菊今接種AZ疫苗

各縣市八大停業一次看　北北基桃宜同調！加碼10業全停

「北北基桃宜竹」首長入列！蔡英文道謝：你們是最辛苦第一線戰士

按摩店、PUB 算嗎？「八大行業」完整定義、型態類別一次看

《蘋果日報》宣布5月18日停刊　勞動局：未收到大量解雇通知

快訊／獅子會再爆50人「前會長聯誼」聚餐歡唱　全數被隔離

新冠肺炎疫情升溫　監察院暫緩辦理巡察業務

三總松山院區傳確診急消毒 　莊人祥證實：門診醫護感染

陸航天局：「天問一號」探測器擬於19日前登陸火星！

傑森史塔森聯手蓋瑞奇「宣布殺青」！《五眼聯盟》40s幕後搶先曝光

王浩宇呼籲不要再找「戰范」　3+11是「經濟跟防疫」上找平衡點

獅子團女兒確診「曾搭捷運」返家　高捷今晚展開大消毒

防疫升溫！錢櫃、好樂迪「北北基桃門市」暫停營運

台中八大停不停？盧秀燕「兵推會議」可望鬆口　模擬警戒3級SOP

男模裕隆最後一舞？　恐龍軍團老將價值仍關鍵

不斷更新／全台各大學「實施遠距教學」懶人包！淡江、輔大跟進

渣男娶富家女偷吃她閨蜜　被抓包囂張斷8年婚：我沒愛過妳

雙入圍台北電影獎！《當男人》邱澤、許瑋甯第一反應曝光

報稅季必知25個節稅建議！精選十本書單首購族必讀、還能聰明節稅

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

政治熱門新聞

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

快訊／三總松山院區傳確診緊急消毒　「門診暫停2週」

快訊／5萬外勞恐成破口！柯P下「特赦令」鼓勵來篩檢

快訊／板橋確診國中生查無感染源　侯友宜：他生活單純

三總松山院區門診暫停 　莊人祥：門診醫護感染

快訊／萬華快篩站加開「剝皮寮」！柯文哲：4／15之後這些人速報到

快訊／和平醫院2住院病患確診　北市回應了

萬華茶室風暴擴大！北市查出4街友有症狀

地下街Y區急消毒　蘆洲獅子王帶妻小逛20多家店

驚悚！西園醫院篩檢站擠爆形同「院外群聚」

按摩店、PUB 算嗎？「八大行業」完整定義、型態類別一次看

板橋某國中生確診　侯友宜：有疑慮的已隔離　消毒涵蓋補習班

和平醫院會封院嗎？柯文哲深夜po文回應

更多熱門

相關新聞

王浩宇：不要再找「戰范」　3+11是經濟跟防疫找平衡點

王浩宇：不要再找「戰范」　3+11是經濟跟防疫找平衡點

華航與諾富特飯店疫情破口，逐漸演變成台灣各地社區感染的情況，許多人將矛頭指向立委范雲開協調會，促成機師由原本的「5＋9」調整為「3＋11」。對此錢桃園市議員王浩宇呼籲網友，不要再找「戰范」， 所謂的3+11，當初是很善意的建議，後續造成社區風險，確實應該檢討，但台灣本來就一直在經濟跟防疫上找平衡點，最沒有必要的就是「找戰犯」。

獅子團女兒確診　高捷今晚展開大消毒

獅子團女兒確診　高捷今晚展開大消毒

防疫升溫！錢櫃、好樂迪「北北基桃門市」暫停營運

防疫升溫！錢櫃、好樂迪「北北基桃門市」暫停營運

諾富特飯店　完成第二波清消

諾富特飯店　完成第二波清消

中原大學實施遠近教學 取消畢業考

中原大學實施遠近教學 取消畢業考

關鍵字：

新冠疫情新冠肺炎新冠病毒八大行業台灣防疫社區感染影音

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

GOT7 JB直播驚見「牆上貼滿裸女照」

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面