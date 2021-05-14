各縣市八大停業一次看　北北基桃宜同調！加碼10業全停

記者柯振中／綜合報導

新冠本土疫情持續延燒，各地縣市政府嚴陣以待，許多地方要求八大行業也要暫停營業，甚至加碼為「十大行業」暫停營業。以下為《ETtoday新聞雲》整理，各縣市八大、十大行業的政策狀況。

▲各縣市八大行業停業一覽表。（圖／記者羅婉庭攝）



依據相關規定，八大行業共分為舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業、三溫暖業等行業，而某些縣市政府加碼匡列，則是匡列網咖業、夜店業、電子遊戲業等行業。

基隆市：15日凌晨0點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

台北市：15日凌晨0點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

新北市：15日凌晨0點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

桃園市：15日0點宣導，晚上6點開始八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業。

新竹市：八大場所暫停營業，時間直到6月8日。

新竹縣：縣內並無八大行業登記、也沒有電影院，若有類似酒店、舞廳等有女陪侍的行業，只要做好防疫措施，就能恢復營業。

苗栗縣：規劃部分警力，對有八大場所有無實名制、保持社交距離、設置隔版、梅花座、戴口罩等面向進行稽查。

▼受到新冠疫情影響，各地縣市政府嚴陣以待。（圖／記者羅婉庭攝）



台中市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

彰化縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

南投縣：擴大針對八大行業場所的輔導稽查，視疫情狀況滾動式修正防疫措施。

雲林縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

嘉義市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

▼受到新冠疫情影響，全台各地許多縣市政府宣布，八大行業暫停營業。（圖／記者游宗樺攝）



嘉義縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

台南市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

高雄市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

屏東縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

宜蘭縣：八大行業暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖、夜店業、成人用品零售業也暫停營業。

花蓮縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

台東縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

澎湖縣：加強稽查八大行業實聯制、量體溫與社交距離等，若未符合規定，將從重開罰，必要時勒令停業。

金門縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

連江縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

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