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快訊／傳今本土增20例↑！社區多點爆發「家長傳小孩」同學也染疫

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市萬華區爆出確診案例後進行大消毒。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷、李佳蓉、張乃文／台北報導

國內本土疫情截至目前已累計37名確診，包含萬華、蘆洲、羅東共3群聚，加上昨晚於和平醫院確診的2個案，而記者再接獲消息傳出，今確診數超過20例，上午傳板橋有染疫案例，也有消息人士透露，可能是確診家長傳給小孩，小孩再傳給同學；另高雄也驚傳有人確診，但詳情仍待指揮中心下午說明。

本土疫情持續蔓延，新北市板橋某國中一名三年級學生因發燒，前往板橋某醫院採檢後確診，目前2個班級共54名學生停課。對此，新北市長侯友宜表示，「該匡列的都已經匡列居家隔離」，昨天消毒作業包含補習班，與該個案相關的疑慮，都已匡列居家隔離，被匡列的學生將於5月29、30進行補考，消毒也擴張到補習班，昨天已經清消完畢，已做好萬全準備，不會影響其他考生權益。

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據了解，由於該學校有跑班機制，校方昨晚緊急通知畢業生2個班級的學生暫時不出門，也不要去看考場。校方表示，確實有2班學生因接觸發燒學生，進行全班請假，共54名學生。校方教務主任表示，根據教育部有研擬相關補考措施，若在15、16日（會考日）被隔離、居家檢疫的考生，若居家隔離期滿，可在5月29、30日進行補考。至於消毒作業，在防疫期間，校園環境清消一直持續進行，防疫也相當嚴謹，其他最新疫情訊息依照指揮中心為準。

高雄市小港區也驚傳有民眾染疫，有學生在網路上爆料，「校內2位學生與確診者住同一棟大樓，被通知篩檢並居家隔離」。對此，校方表示，學生未與確診者實質接觸，目前兩班級已通知自主管理。衛生局強調，疫情發布與說明應指揮中心為準，請民眾勿聽信流傳資訊。

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