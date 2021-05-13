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疫情升溫！苗栗「鐵馬進香」喊停　竹南龍舟賽取消

▲原定於5月中旬舉辦的苗栗市鐵馬進香活動，因疫情升溫影響，市公所考量防疫優先，再度取消辦理 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲原定於5月中旬舉辦的苗栗市鐵馬進香活動，因疫情升溫影響，市公所考量防疫優先，再度取消辦理 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗鐵馬進香文化活動為傳承60年前，苗栗信徒以腳踏車及雙腳進行長途跋涉的進香之舉，在中斷已久後，2018年起再度恢復舉辦；但因2020年新冠疫情暫停辦理1年，原定2021年5月中將重新燃起信眾瘋媽祖之熱情，擴大辦理；怎料疫情升溫，市公所考量防疫優先，也宣布取消。

苗栗市公所表示，雖然鐵馬進香活動在4月時已完成報名，但鐵馬進香文化活動成功之預參加人員，名額將會優先保留至明年，另有關完賽禮，完成獎牌、鐵馬進香紀念金幣及媽祖小神衣香火袋部分仍會由廠商寄發，鐵馬進香紀念車衣可延用至明年。若有相關報名問題可聯絡台灣鐵人運動協會，電話:02-29357000。

▲因疫情升為第2級，竹南鎮公所也將取消辦理2021年苗栗縣龍舟錦標賽及其相關活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲因疫情升為第2級，竹南鎮公所也將取消辦理2021年苗栗縣龍舟錦標賽及其相關活動。（圖／竹南鎮公所提供）

另外，苗栗縣2021年「端午節龍舟錦標賽－龍舟傳情在竹南」活動也因疫情取消辦理。竹南鎮公所指出「龍舟傳情在竹南」是竹南珍貴的民俗文化體育資產，擁有近21年歷史傳承活動，鎮公所致力於推展傳統文化，可惜2020年也因新冠疫情影響而宣布停辦。

鎮長方進興指出，原定在年初疫情愈趨平穩時，公所即著手規劃相關細節活動，但隨著中央流行疫情指揮中心5月11日宣布疫情警戒升至第2級，為2年來最嚴峻的社區感染後，公所為顧及全民安全，決定先以防疫優先，將停辦「端午節龍舟錦標賽」，也希望民眾能多多體諒。

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►防疫優先！苗栗頭份「四月八媽祖遶境」　延期舉辦

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