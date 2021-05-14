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長榮中學職科繁星放榜　5人錄取國立科大表現亮眼

▲台南市長榮中學高職部在繁星放榜中，共8名錄取，其中5名錄取國立技大學，表現相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學高職部在繁星放榜中，共8名錄取，其中5名錄取國立技大學，表現相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學高職部在繁星放榜中，共8名錄取，其中5名錄取國立技大學，3人錄取私立科大，表現相當亮眼。

▲台南市長榮中學高職部在繁星放榜中，共8名錄取，其中5名錄取國立技大學，表現相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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長中指出，錄取學生分別為：應外三孝方子芸錄取國立台灣科技大學應用外語系、國貿三忠歐晉廷錄取國立台北商業大學資訊管理系、機電三忠嚴宗輝錄取國立高雄科技大學機電工程系智慧自動化組、觀光三忠鄭玉儀錄取國立澎湖科技大學觀光休閒系、資處三忠吳宛蓁錄取國立屏東科技大學企業管理系、廣設三忠林宛儀錄取南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系、應外三孝邱翊涵錄取中華醫事科技大學語言治療系、廣三忠邵濟慈錄取樹德科技大學生活產品設計系。

▲台南市長榮中學高職部在繁星放榜中，共8名錄取，其中5名錄取國立技大學，表現相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方子芸同學說, 這三年當中，感謝長榮中學給了許多發揮及成長的空間，除了擔任自己班級的班長3年，同時擔任過學校品德微笑天使的隊長、商業群流行音樂社的社長，以及職科晨禱的司琴；現在非常期待大學生活，「探索新鮮的事，接觸精彩的人」，更迫不及待完成大學必修三學分──社團、打工、戀愛，期許自己能懷著一顆感恩、謙卑、不忘初衷的心，開啟我人生中下一回重要的篇章。

林宛儀同學說，很感謝學校給我繁星的機會，讓她能夠比別人多一份選擇的機會，順利錄取也讓她體會這3年的努力沒有白費，期望未來的自己能繼續保持此態度，不枉費學校曾經給與她的祝福。

▲台南市長榮中學高職部在繁星放榜中，共8名錄取，其中5名錄取國立技大學，表現相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長許德勝表示，從這幾位同學的感言能夠得知，長中並不只有在乎學生的成績，也十分重視學生的個人狀況、心情，不難發現學生在這3年中過得十分自在；該校秉持學用合一的精神，在技職教育上採取學科術科並重，培育學生具備學術知識與專業技能，以後進入下一個階段，能夠更加融入現代社會中年輕人所需具備的能力，校方也積極配合新課綱，希望學生們不只在「課業方面」表現優異，鼓勵同學們也能在「活動方面」有良好的表現，以致於能夠適應更長遠的階段。

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