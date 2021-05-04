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不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

▲員林高中學生曾子濬曾罹患血癌休學2年繁星錄取北醫大。（圖／員林高中提供）

▲員林高中學生曾子濬(右4)曾罹患血癌休學2年繁星錄取北醫大。（圖／員林高中提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

就讀員林高中3年級學生曾子濬，在高一時罹患血癌，休學兩年，今年大學學測考56級分，經由繁星計畫順利考取台北醫學大學醫學系，同時也期許自己將來能研發癌症的治療方法，希望能夠發揮己力幫助需要幫助的人，今(4)日校長游源忠特地到他畢業的永靖國中貼紅榜，以他的不放棄精神激勵學子們，朝夢想前進。

游源忠指出，永靖國中的學生表現的很棒，非常感謝永靖國中的栽培，也不得不佩服子濬的努力及他的自信心，一個3A2B的學生可以考到這麼好的成果，我們非常榮幸。

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▲員林高中學生曾子濬曾罹患血癌休學2年繁星錄取北醫大。（圖／員林高中提供）

▲員林高中學生曾子濬獻花給摯愛的媽媽。

上午曾子濬與媽媽一起出現在永靖國中校長室，曾媽媽說，子濬在高一下學期，因為上課老是精神不濟，帶他去給醫生檢查，才知道淋巴長腫瘤被檢驗出罹患白血病後，休學期間每個月住院化療，兒子忍著痛卻從來不喊苦，吐到無法下嚥，每每只能喝讓他喝營養補充品代替食物。

曾子濬則笑著說，「都過去了」，生病住院期間除了吃就是睡，還有就是不停的滑手機看最愛的科普知識影片，用樂觀正向的心境面對自己的人生，「遇到了就面對解決」，如今身體也健康了，一切都要感謝家人及醫護人員的盡心照護，有他們的用心照顧才有現在的他。

▲員林高中學生曾子濬曾罹患血癌休學2年繁星錄取北醫大。（圖／員林高中提供）

曾子濬說，因為自己的生病的親身經歷，現在如願錄取台北醫學大學醫學系，未來想出國朝向更高的學業邁進，希望有朝一日能研發出癌症的治療方法，醫治更多需要的人，他今天也獻花給最愛的媽媽，祝福她母親節快樂。

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