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亞洲才備取！溪高男45級分繁星上高醫牙「我成績爛」　台大生傻眼

▲▼學測學生等待看考場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲110年大學學測。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃可昀／綜合報導

為了促使教育資源均衡發展、縮短城鄉差距，於是推出了繁星升學計畫，但此制度每年都會產生爭議。一名就讀桃園大溪高中的學生今年憑藉繁星上榜「高雄醫學大學牙醫系」，不過他學測分數僅45級分，且申請亞洲大學備取23，高醫牙卻是正取6，使得繁星計畫再度掀起熱議。

一名就讀台大的網友在Dcard貼出查榜紀錄，「高雄大學法律系、長庚醫管、亞洲語聽、逢甲化工、東吳法律、逢甲資工，透過繁星搖身一變都洗上牙醫了，大家怎麼看？」原本這群學生的學測分數未達高醫牙申請標準，有些人申請私立大學都被刷掉，但他們在校內的排名很前面，因此可以用繁星申請到國立大學，不過就出現亞洲大學備取、高雄醫藥大學正取的弔詭狀況，不禁讓外界懷疑制度有問題。

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實際查詢高醫牙109年度的錄取門檻，國、英、數3科加起來至少要43級分，這名大溪高中學生3科加起來才33級分，在標準審核的第一關就被刷掉，但還是能靠繁星順利上榜。網友看了生氣表示，「好扯，早知道就選社區高中」、「反正讀不下去自然會被淘汰，估計剛好大一就被21退學了，沒那個實力真的不要硬上醫牙」、「為什麼現在會變這麼誇張，我之前學校繁高醫牙的3個同學5科都有72級。」

▲▼學測45級分繁星上高醫牙。（圖／翻攝自Dcard）

▲大溪高中繁星上高醫牙的學生親自回應。（圖／翻攝自Dcard）

這名大溪高中學生也在Dcard底下留言回擊，「欸嗨我就是那個學測生，國12英13數8自然12社會12」，他承認自己成績不夠出色，但繁星制度就擺在眼前，「它是自己設均標門檻啊！所以我填沒毛病吧？」也舉例其他學生學測考爛同樣能上中國醫藥學，或是台北醫藥學，只要在校成績%數夠就沒問題，「說真的，你們一直戰也戰不完，這制度不會改。」

該名學生指出，而且自己還有參與二階面試，「雖然不能代表什麼，但這也算是一種門檻哇～」被批評程度低他不否認，但確實是按照正規標準申請上高醫牙，自己並沒有走旁門左道，「版主也可以來社區高中一起繁星+二階面試，用兩年換牙醫系也歐給（OK）。」

此事後續也在PTT引發討論，網友留言，「你各位將來要給繁星仔拔牙齒了，開不開心」、「亞洲大學也太難考了XD」、「人家靠本身不作弊體制內考上，少在那邊酸葡萄」、「好爽，想當年醫牙沒辦法用繁星錄取，好像太早出生了QQ。」

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