　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抓到了！台留學生在美遭「鐵鎚敲破頭」　嫌犯身分曝光

記者崔子柔／綜合報導

在紐約念書的31歲台灣女學生特蕾莎（Theresa）2日遭到襲擊，一名非裔女子拿著鐵鎚朝她狂敲，頭部受傷縫合6針，目前警方已將37歲的女嫌犯移送，其身分為當地街友。

紐約市警察局於當地14日指出，目前已將攻擊特蕾莎和其友人的女性嫌犯逮捕，以「恐嚇罪」（Menacing）、「攻擊重罪」（Felony Assault）與「持有武器重罪」（Felony Criminal Possession of a Weapon）將她移送法辦，根據《紐約郵報》報導，37歲女嫌依博妮（Ebony Jackson）是當地的街友。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／HL Daily News）

▲特蕾莎遇襲畫面。（圖／翻攝自YouTube／HL Daily News）

特蕾莎2日在紐約Hope Hell's Kitchen餐廳吃飯，晚間8時40分左右和友人要步行去搭地鐵，路上突然被依博妮大吼說「把口罩脫掉」，隨後開始遭受攻擊，頭部被鐵鎚敲傷送醫縫合7針。

特蕾莎2019年到紐約進修時裝相關碩士學位，當地疫情爆發後曾回到台灣居住，直到上月才又飛往紐約，沒想到遭受攻擊，目前和母親談妥暫時搬回台灣，等美國情勢恢復穩定再考慮前往。

▼紐約市警局PO出相關資訊。（圖／翻攝自推特／@NYPDHateCrimes）

ET快訊
快訊／板橋某國中學生疑確診2班停課　校方回應了
獅子哥熱吻「茶室闆娘」照瘋傳　苦主女被黑！怒發聲明提告
「獅子哥有王者風範」比紐籍機師誠實　名醫：希望太太原諒他
確診「獅子王」身分起底！　五股地區大地主「每天請客找人喝酒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列部隊攻入加薩走廊！半夜轟炸影片曝光　衝突釀27童亡

神秘「外星訊號」有科學根據！霍金警告遭無視　人類好奇心擋不住

即／日本政府計畫擴大緊急事態　擬增北海道、岡山、廣島3道縣

快訊／日本福島6.0地震　深度40公里

抓到了！台留學生在美遭「鐵鎚敲破頭」　嫌犯身分曝光

談美台往來　白宮資深官員：基於非官方關係利益

美股結束3連跌！道瓊收紅433點　台積電ADR漲0.50%

日本新版防衛白皮書　將首度明載台灣穩定重要性

快訊／美國凌晨宣布：只要有接種疫苗，不用再戴口罩了

全台大停電登上國際　彭博社：突然的停電打擊「世界晶片基地」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

以色列部隊攻入加薩走廊！半夜轟炸影片曝光　衝突釀27童亡

神秘「外星訊號」有科學根據！霍金警告遭無視　人類好奇心擋不住

即／日本政府計畫擴大緊急事態　擬增北海道、岡山、廣島3道縣

快訊／日本福島6.0地震　深度40公里

抓到了！台留學生在美遭「鐵鎚敲破頭」　嫌犯身分曝光

談美台往來　白宮資深官員：基於非官方關係利益

美股結束3連跌！道瓊收紅433點　台積電ADR漲0.50%

日本新版防衛白皮書　將首度明載台灣穩定重要性

快訊／美國凌晨宣布：只要有接種疫苗，不用再戴口罩了

全台大停電登上國際　彭博社：突然的停電打擊「世界晶片基地」

快訊／板橋某國中學生確診2班停課　校方：若隔離期滿5／29、30補考

Suzuki Jimny在「夯」什麼？網：堪稱「車界台積電」的超高保值度

阿扁打完疫苗了！　臉書秀打針照「完全沒有不舒服的感覺」

台股反彈逾200點！電子、傳產、金融股齊揚　台積電漲幅逾1%

楊冪「黑色蕾絲透視內衣」辣爆！最新維密畫報一張比一張更養眼

以色列部隊攻入加薩走廊！半夜轟炸影片曝光　衝突釀27童亡

富邦金近期將與日盛工會代表見面　了解訴求！　

大霈、蔡凡熙揭曉台北電影節入圍名單！13點30分ETtoday全程直播

新潤抗菌防疫社區　治購屋居住痛點

神秘「外星訊號」有科學根據！霍金警告遭無視　人類好奇心擋不住

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

國際熱門新聞

快訊／美國：只要有接種疫苗，不用戴口罩了

全台大停電登上國際　彭博社：打擊世界晶片製造基地

台留學生在美遭鐵鎚敲頭　嫌犯身分曝光

日本新版防衛白皮書　將首度明載台灣穩定重要性

參加抗議被4男性侵　女染疫身亡

女住院4天離奇死　遭男醫護性侵

談美台往來　白宮資深官員：基於非官方關係利益

美研究證實：染疫恐害陽痿！病毒藏陰莖8個月

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

日4千人斬富豪婚前就不舉！AV嫩妻爆：從來沒睡過我

只結婚6小時　新郎送新婚妻火葬

以巴瀕臨全面開戰　恩怨情仇一次看

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

釣客被3.35m巨鱷追趕　GoPro影片曝

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

板橋某國中老師通知「不要出門」　傳有學生疑似確診

茶室闆娘「和平醫院住4天才收負壓」

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

北市府幕後「關鍵10小時」　柯文哲下令應變

快訊／和平醫院2住院病患確診　北市回應了

81字讚大停電3大好處　網：有點道理

媽媽偷看手機　驚見A片主角是女兒

和平醫院2病患確診　憂院內感染「停收個案」

一張慶生照14人都是正妹　鄉民嗨翻

全台黑5小時　台電：最壞狀況全碰一起

確診「獅子王」身分起底！　五股地區大地主

遭爆還有一子…小孩媽不是張碧晨　華晨宇發聲了

確診「獅子王」聚餐照曝！　入鏡13人全沒戴口罩

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面