抓到了！台留學生在美遭「鐵鎚敲破頭」　嫌犯身分曝光

記者崔子柔／綜合報導

在紐約念書的31歲台灣女學生特蕾莎（Theresa）2日遭到襲擊，一名非裔女子拿著鐵鎚朝她狂敲，頭部受傷縫合6針，目前警方已將37歲的女嫌犯移送，其身分為當地街友。

紐約市警察局於當地14日指出，目前已將攻擊特蕾莎和其友人的女性嫌犯逮捕，以「恐嚇罪」（Menacing）、「攻擊重罪」（Felony Assault）與「持有武器重罪」（Felony Criminal Possession of a Weapon）將她移送法辦，根據《紐約郵報》報導，37歲女嫌依博妮（Ebony Jackson）是當地的街友。

▲特蕾莎遇襲畫面。（圖／翻攝自YouTube／HL Daily News）



特蕾莎2日在紐約Hope Hell's Kitchen餐廳吃飯，晚間8時40分左右和友人要步行去搭地鐵，路上突然被依博妮大吼說「把口罩脫掉」，隨後開始遭受攻擊，頭部被鐵鎚敲傷送醫縫合7針。

特蕾莎2019年到紐約進修時裝相關碩士學位，當地疫情爆發後曾回到台灣居住，直到上月才又飛往紐約，沒想到遭受攻擊，目前和母親談妥暫時搬回台灣，等美國情勢恢復穩定再考慮前往。

▼紐約市警局PO出相關資訊。（圖／翻攝自推特／@NYPDHateCrimes）

