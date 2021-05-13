和平醫院染疫！陳時中明早急會柯文哲　防疫巴士載運醫護出院隔離

▲柯文哲赴和平醫院視察並了解疫情狀況。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日晚間宣布，北市和平醫院急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。對此，台北市長柯文哲在13日晚間及赴和平醫院視察，衛福部長陳時中也預計在14日上午8點30分左右赴北市府了解防疫狀況。

據了解，雖然事發在和平醫院，但北市府目前評估，暫時不會採封院的做法；而面對這次的疫情擴大，不同於過去只使用防疫計程車，在這次的防疫應變措施，直接啟用能載運大量乘客的防疫巴士，預計在14日上午10點出動，將負責急診的22位醫護同仁載往防疫旅館隔離。另外，北市府過去預先設置的「警消醫護加油站」，在這次的疫病危機也發揮作用。

據了解，北市府是在13日中午發現確診病例，隨即通報指揮中心，直到晚上10點，市府在10個小時內完成全部應變作業。市府幕僚指出，此次應變形同「閃電作戰」，在獲知確診案例後，隨即展開疫調確認、疫病的應處作為，快速解決問題；幕僚強調，柯文哲過去是醫學的專家，這次也直接到第一線視察，直接下命令指揮，

陳智菡表示，目前與確診者有接觸的病患、醫護人員，都已經匡列。依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為，密切接觸者已經完成採檢。病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，明天轉送防疫旅館。至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。

北市府言人陳智菡指出，現階段規劃住院病患「只出不進」，出院者需先檢驗並做後續追蹤關懷。急診環境清消中，暫停營業。門診已由環保局完成全面清消，並與住院、急診區區隔，原則上只接受已經預掛的病患。

陳智菡說，13日晚間已與疾管署及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、台北防疫指揮中心、衛生局等單位，連夜開會討論所有的防疫措施形成共識，並共同解決所有防疫的問題。防疫巴士也將於14日上午10時去急診接22位醫護同仁赴防疫旅館隔離。

最後，陳智菡強調，柯文哲晚間也親自到和平醫院視察，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，請市民朋友不要恐慌。明天會與衛福部長陳時中開會，再向大家做完整報告。