和平要封院？柯文哲深夜回應「新病例危機」：明確知道感染來源

▲柯文哲赴13日晚間赴和平醫院視察。（圖／北市府提供）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心13日接獲，萬華和平醫院通報2名住院病患確診為新冠肺炎， 經初步調查2案均為60多歲男性及女性，是於9日至該院急診就醫，並分別於當日及10日入住該院不同病房。對於這兩起突發的新增個案，台北市長柯文哲晚間回應表示，要大家不要恐慌，目前狀況都在掌握當中，明確知道感染來源，目前也沒有封院危機。

柯文哲13日深夜在臉書發文表示， 稍早指揮中心已經宣布，台北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院後幾天出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。

柯文哲進一步說明，中午接到訊息後，立刻緊急應變。目前與確診者有接觸的病患、醫護人員，都已經匡列。依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為， 密切接觸者已經完成採檢。 病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，明天轉送防疫旅館。至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。

柯文哲指出，住院病患只出不進，出院者需先檢驗並做後續追蹤關懷。急診環境清消中，暫停營業。門診已由環保局完成全面清消，並與住院丶急診區區隔！原則上只接受已經預掛的病患。

▲和平醫院所在的萬華區近日進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）



柯文哲說，今晚已與疾管署及張上淳召集人丶台北防疫指揮中心、衛生局等單位，連夜開會討論所有的防疫措施形成共識，並共同解決所有防疫的問題！

柯文哲強調，晚間也到和平醫院看過，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前「沒有封院的危險」，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，請市民朋友不要恐慌「明天我會與衛福部陳時中部長開會，再向大家做完整報告！」

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