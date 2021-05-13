圖解3起本土群聚！蘆洲獅子哥「1傳19人」　確診關係秒看懂

▲萬華茶藝館事件6本土病例（圖／曾梓倩製，下同）

記者李佳蓉／整理報導

繼前2天驚爆22例本土確診後，中央流行疫情指揮中心今（13）日再公布新增13例本土個案，其中9例與案1203「蘆洲獅子哥」有關，3例則歸屬於萬華茶藝館事件，1例感染源待釐清，因定期於萬華活動，初步判定與茶藝館群聚有關。截至目前已累計35名本土確診，並釀3起群聚，1起獨立事件，《ETtoday新聞雲》也整理製表，讓你看圖秒懂其中關係。

指揮中心昨日公佈案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，分別為羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，以及確診員工之接觸者。另外，案1217為50多歲女性，在基隆長庚被驗出，於5/4～10日間曾5次前往同一家診所，後來病況持續且嚴重而就醫，被通報確診後，目前為嚴重肺炎治療中。

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蘆洲案前獅子會長案1203也於11日確診，昨日新增其接觸者為案1218、案1219及案1223至1230等10人，5女5男年齡介於50多歲至70多歲，其中1人為蘆洲獅子男妻子，其餘9人為友人。昨日累計除了上述2群聚、1獨立個案，還有2名在北市萬華區「茶藝館」工作的案1220及案1221，分別為60多歲及50多歲女性，感染源仍待釐清。

指揮中心今日公佈再新增13例本土確診，為蘆洲獅子會群聚案、宜蘭遊藝場群聚案之延伸，就連萬華也爆出群聚。分別為案1245～1257共7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀（發病日介於5/6～11日）。9人因曾與前獅子會長（案1203）於餐廳用餐，匡列為接觸者並採檢，於今日確診，截至目前案1203案相關群聚共計20人確診。

▲獅子會群聚事件釀20本土病例。

此外，指揮中心也公佈萬華阿公店新增案1247、1252及1254，為30多歲至50多歲女性，分別於北市萬華區3家不同茶藝館工作，3人於5/8～10陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5/11、12至醫院採檢，於今日確診；另外案1249則為60多歲男性，5/5出現乾咳、打噴嚏症狀，7日發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛及頭痛於10日就醫，因持續發燒於12日採檢今確診，初步判定個案定期於萬華區活動，將持續疫調以釐清是否與茶藝館群聚有地緣性相關，目前該起群聚共6人確診。

指揮中心表示，蘆洲群聚案相關個案中，有部分個案曾至萬華區茶藝館活動；另外萬華區茶藝館，也有個案分別曾至宜蘭縣礁溪的「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清3起群聚事件之關聯性。

▲遊藝場群聚事件8本土病例，今日無新增確診個案。（圖／曾梓倩製）