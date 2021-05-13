快訊／「防疫不是陳時中一個人的事」　蔡英文：我們一定會戰勝病毒

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情持續升溫，12日、13日各新增16例及13例確診，引發國人憂心。對此，總統蔡英文13日下午召開國安會議，並於晚間7時發表廠聽談話。她呼籲，「防疫不是陳時中一個人的事，也不是指揮中心的事」，政府會互相協調，互相合作，每個人都是防疫總動員中不可或缺的一員，大家勤洗手大口罩，配合實聯制，提高警覺、落實防疫，我們一定會戰勝病毒。

▲蔡英文針對停電、增病例發表談話。（圖／記者陳家祥攝）



對於疫情因應，蔡英文指出，近來因為國內疫情有升高現象，疫情指揮中心已經提升防疫等級，今天我們也召開國安高層會議，針對各機關就疫情變化所進行的因應整備，以及未來可能遭遇的狀況，做出討論，確保防疫工作能夠充分到位，安定民心。

蔡英文表示，過去一年多來，因為政府和民間共同的努力，團結防疫，讓台灣可以做到世界各國企盼的如常生活。不過最近我們也注意到，大家對防疫的警戒心稍微有些鬆懈；但面對全球疫情升高，周邊國家情勢嚴峻、台灣也出現本土感染的此刻，她要請大家務必不能鬆懈。

蔡英文強調，現在我們所面對的情況，不論是本土感染、社區防堵、或是物資搶購，這些現象過去都發生過，但是每一次我們都靠著團結防疫，度過難關。

蔡英文也說，希望藉著這一次疫情升高，大家能夠提高警覺，強化各個層面的防疫整備工作，做好每一個環節，才能讓台灣繼續在變化難測的疫情中，持續建立堅固的防疫堡壘。