防疫再升級！台大下周一「軟性封校」禁校外人士　60人↑課改遠距

▲台大下周一起實施軟性封校。（圖／ETtoday新聞雲）

記者崔至雲／台北報導

國內今（13日）再增25例新冠肺炎確診，其中13例為本土個案，疫情警戒標準來到第二級，多所大學陸續宣布謝絕訪客、加強門禁管制，如同軟性封校。台灣大學稍早將校園防疫再提升，下周一（17日）起將不開放校外人士入校，進入校園者也需量測體溫、實名制登入。

台大防疫小組發信給全校教職員工生表示，修課人數 60人以上課程將自下週一（17日）起改為遠距或是線上教學，同時建議修課人數 60人以下課程亦儘量轉為遠距或是線上教學。若防疫措施升級時，本校將適時宣布所有課程都改為遠距或是線上教學。



防疫小組指出，校園門禁將自下週一（17日）實施，屆時開放7個出入口，謝絕訪客，僅持有台大及三校證件及洽公者得以入校。校內館舍亦請持續落實人員值班、量測體溫、以及實名制登錄。

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防疫小組也說，各單位請預先規劃居家辦公、異地辦公、或輪流辦公的計畫，若防疫措施升級時即可依校方指示實施。各項因應措施將依中央宣布而隨時調整，敬請全校教職員工生務必配合各項防疫措施。



台大強調，疫情嚴峻，建議大家出門應全程戴口罩、勤洗手、與他人保持社交距離，並自我注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。如出現疑似症狀，應確實戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀；返家後亦應戴醫用口罩，避免外出。

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台大校園管制如下：

一、校總區（即新生南路、辛亥路、基隆路及羅斯福路之校園範圍）保留七處進出口，並依疫情發展進行調整：

1.大門、辛亥門、長興門：車輛及人員可通行。

2.基隆路4段144巷側門、舟山路口（近捷運2號出口）、新月台側門、近語言訓練測驗中心（LTTC）側門：行人及自行車通行。

**公館停車場（含汽、機車）仍維持開放，人員若需進入校園，請由基隆路4段144巷側門或舟山路口（近捷運2號出口）憑證進入。

二、 各進出口設置管制站，每日（含例假日）管制時間為7時30分至19時30分。

三、 管制期間本校、台科大、台師大教職員工生及中研院等駐本校區人員、校友及退休人員憑證入校，洽公者需出示身分及相關證明文件（如開會通知、邀請函、電郵、訪客證、工作證或其他證明等文件，得採紙本或影像檔方式。），無證明文件者由受訪單位派員至進出口確認身分後始得進入。



四、各單位應對進入館舍人員查驗身分、量測體溫、進行實名制登錄。

五、駐警隊不定時於校園內巡邏協助勸離逗留遊客。

六、校總區外圍設有獨立出入口的館舍，由各館舍自行負責控管。

