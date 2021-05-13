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呆萌「卡娜赫拉的小動物」口罩陪防疫　粉絲快記下開賣時間

▲▼藥局口罩、乾洗手、酒精等防疫用品被掃空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國內本土疫情升溫，口罩、乾洗手、酒精等防疫用品，再掀一波搶購潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情升溫，12日一口氣新增16例本土確診病例，創下單日新高，也讓防疫及民生用品再爆一波搶購潮，尤其口罩買氣明顯提升，補貨囤貨潮湧入，但目前國內口罩供應足夠，不用過度搶購之外，最近又有超萌卡通聯名口罩準備開賣，在嚴峻時刻戴起來可以讓心情療癒一下。

由MIT生產製造、標準配備三層防護的卡通聯名口罩，這次由可愛活潑的「卡娜赫拉的小動物」陪大家一起防疫，口罩設計以P助與粉紅兔兔2大明星角色經典呆萌圖樣為主，平面醫療款推出充滿春夏氣息的粉橘及藍綠共2色，3D立體款則推出不同於以往的黑粉俏皮拼色，口罩本體到耳掛繩的部分都是同色系延伸。

卡娜赫拉的小動物醫療口罩（圖／PChome 24h購物提供攝）

▲卡娜赫拉的小動物醫療口罩，共有平面醫療、3D立體防塵2種可選購。（圖／PChome 24h購物提供攝）

粉絲們想入手，可鎖定以下開賣時間與通路，「卡娜赫拉的小動物－Piske & Usagi口罩」將於5/18上午10點在PChome 24h購物獨家販售，平面款每盒20片裝、售價329元，3D立體防塵款每袋5片裝、售價149元；開賣期間祭出限時優惠，同款任購2件現折20元，「平面醫療口罩20片＋3D立體防塵口罩10片」原價627元、特價588元，「3D立體防塵口罩20片」原價596元、特價520元。

東森購物「防疫專區」（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物ETmall立即成立「防疫專區」，集結熱門必買MIT醫療口罩及抗菌液、抗菌防護噴霧等，方便消費者採買又能省荷包。（圖／翻攝自東森購物網）

各大電商平台也紛紛成立「防疫專區」提供必備物資一站購足，尤其是集結各款MIT醫療口罩、抗菌酒精、乾洗手等，方便民眾迅速補給，東森購物ETmall更祭出限量優惠，如「宏瑋」雙鋼印成人醫療口罩50片裝，限時下殺3盒690元；Yahoo奇摩電商則是推薦防疫必備商品，FORA福爾舒康額溫槍5/12～5/16特價1,550元，奈森克林酒精濕紙巾5/5～5/17買8包送8包特價599元。

另外，時序逐漸進入夏季，天氣越來越熱，民眾口罩容易戴不住，被稱為防悶神器的口罩支撐架開始熱賣，因為能避免口罩直接緊貼皮膚跟口鼻，有助於透氣親膚、減少脫妝，廣受網友歡迎。愛合購發現，近一周隨著氣溫飆高，口罩支撐架業績跟著成長近5倍，平均日賣超過500個。

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