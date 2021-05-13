513全台大跳電網友怒轟　王定宇駁：不是發電量不足的問題！

▲立法院青島二館停電。（圖／記者林銘翰攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，系統供電能力不足，全台多縣市陸續傳出停電災情，網友怒轟「台灣不是不缺電嗎」，民進黨立委王定宇則在臉書駁斥，台電電網事故是輸配電的電網問題，「不是發電電量足不足的問題，所以不是缺電，趁亂造謠的很不可取。」

據了解，本起停電事故為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降。

王定宇在臉書發文強調，台電電網事故是輸配電的電網問題，「不是發電電量足不足的問題，所以不是缺電，趁亂造謠的很不可取。」



王定宇表示，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

蘇貞昌也透過臉書強調，為了電網安全，台電已經啟動分區輪流供電機制，供電將會陸續恢復，並於查明原因後向各界報告。也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息。

行政院發言人羅秉成表示，目前興達電廠因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，預計13日下午3點開始執行緊急分區輪流停電，台電會盡全力搶修，並於查明原因後向各界報告。

羅秉成也重申，政府已經掌握狀況，請國人同胞鎮定，不必驚慌，也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息。