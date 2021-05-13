6天跑36趴！獅子會群聚案足跡曝　前會長晶華亭聚餐後阿公店續攤

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布獅子會前會長（案1203）活動足跡，從資料可以看到，該起群聚在6天足跡中跑了36處地方，從5月4日至5月10日間，活動地點遍及台北、新北、桃園，包含復興SOGO、好市多新莊店、北投店、 林口三井OUTLET和萬華阿公店等。

蘆洲個案是案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至新光醫院就醫採檢確診（Ct值18），感染源待釐清，今日再增加13例本土病例，當中有9例與蘆洲群聚有關。

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群聚個案包括案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀(發病日介於5月6日至5月11日)。9人因曾與案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前案1203相關群聚共計20人確診。

從足跡資料可以看到，該名個案在5/4新莊區晶華亭聚餐後，前往萬華阿公店續攤，因此也證實了指揮官陳時中表示的兩地區群聚事件和「人與人的連結」有關。

▲▼獅子會群聚案足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

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