萬華阿公店再增3本土！陳時中：環境複雜「交叉感染可能性高」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央行疫情指揮中心今公布13例本土個案，9例和案1203相關，3例和萬華阿公店相關，1例調查中。指揮官陳時中表示，那邊環境比較複雜，交叉感染可能性增高，今天早上台北市也針對相關店家做出停業3天限令。

指揮中心指出，案1247、案1252及案1254為40多歲女性、30多歲女性及50多歲女性，分別於臺北市萬華區3家不同之茶藝館工作，3人於5月8日至5月10間陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5月11日、5月12日至醫院採檢，於今日確診。截至目前萬華茶藝館相關群聚共計6人確診。

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指揮中心指出，案1249為60多歲男性，5月5日出現乾咳、打噴嚏情形，5月7日出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛及頭痛症狀，5月10日至診所就醫；個案因持續發燒，5月12日至醫院就醫採檢，於今日確診。衛生單位初步調查，個案會定期於臺北市萬華區活動，將持續調查追蹤，以釐清是否與萬華區茶藝館群聚有地緣相關性；已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離並安排採檢。

指揮中心進一步表示，案1203群聚相關個案中，有部分個案曾至臺北市萬華區茶藝館活動；另萬華區茶藝館群聚相關個案中，有個案曾至宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件之關聯性。