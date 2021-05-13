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快訊／萬華阿公店7名確診者「大量活動足跡」曝光！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央行疫情指揮中心今公布13例本土個案，9例和案1203相關，3例和萬華阿公店相關，1例調查中。指揮中心今也公布萬華阿公店7人群聚確診者足跡，活動範圍相當多，包括萬華、基隆、鹿港、嘉義布袋等地。

今萬華阿公店群聚新增個案為案1247、案1252及案1254為40多歲女性、30多歲女性及50多歲女性，分別於臺北市萬華區3家不同之茶藝館工作，3人於5月8日至5月10間陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5月11日、5月12日至醫院採檢，於今日確診。截至目前萬華茶藝館相關群聚共計6人確診。

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昨增2例本土個案為案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報確診，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

另一例是案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢確診，感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。
 

▲▼0513疫情足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲▼萬華確診者疫情足跡曝光，點圖可放大。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲▼0513疫情足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲▼0513疫情足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

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