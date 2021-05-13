萬華阿公店本土爆發！指揮中心發「60萬封細胞簡訊」回溯時間曝光

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央行疫情指揮中心今公布13例本土個案，9例和案1203相關，3例和萬華阿公店相關，1例調查中。指揮官陳時中表示，因為那邊環境複雜，所以會發送細胞簡訊，只要有疑似症狀的民眾，就可以立即去採檢站採檢。

副指揮官陳宗彥昨晚也親自到萬華地區了解疫調。陳宗彥表示，因為那邊確實比較複雜，會把時間回溯到4/15～5/12，發送量會達到60萬封細胞簡訊，匡列範圍主要在三水街為主。

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指揮中心表示，本次簡訊發送範圍，東至康定路，南至和平西路三段，西至梧州街，北至桂林路。

▲指揮中心在萬華地區發「60萬封細胞簡訊」內容曝光。（圖／記者黃凱翊翻攝）

另外，附近包括康定路、桂林路、和平西路三段好梧州街都有做部分匡列，希望把回溯到4/15來釐清疫情，了解這段時間，在這些區域出入的居民多少，如果民眾這段時間有疑似症狀，要儘速採檢。

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t。

▲萬華區疫情警示簡訊。點圖可放大。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）