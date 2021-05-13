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確診獅子會20人曾去新莊、北投店！好市多回應了

▲國內新冠肺炎疫情嚴峻，升至第二級防疫警戒，大批民眾一早前往好市多採買物資。（圖／記者林敬旻攝）

▲好市多新莊店、北投店有確診者到過。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

本土群聚持續擴大！中央流行疫情指揮中心今（13）公布蘆洲群聚（獅子會）相關足跡，自5月4日至5月10日間，活動地點遍及台北、新北、桃園各縣市，其中，5月9日及10日還曾去過好市多新莊店、北投店，對此，業者作出最新回應表示，其2家分店已於昨日連夜做好大消毒工作，今日正常營業。

▲▼0513獅子會會長疫情足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲蘆洲獅子會群聚疫情足跡。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

蘆洲獅子會群聚逾20人足跡曝光，曾到訪台北、新北、桃園等縣市，遍及許多餐廳、按摩店，還有市場、百貨公司等地，其中，5月9日上午11時至下午2時也去好市多新莊店，隔日（10日）中午許再到好市多北投店，對此，好市多作出最新回應表示，其2家店已於昨日連夜做好大消毒工作，故今日正常營業。

今（13）日國內增加13例本土病例，當中9例與此群聚有關，指揮中心表示案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀（發病日介於5月6日至5月11日），9人因曾與案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前案1203相關群聚共計20人確診。

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