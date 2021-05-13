收「疫情警示」怕爆：全辦公室只有我！　陳時中公布匡列範圍

▲指揮官陳時中。（圖／翻攝自臉書／疾病管制署 - 1922防疫達人）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《他收到「疫情警示」怕爆！ 簡訊內容曝光...網：女友也有收到》，有網友就在批踢踢發文表示，自己有收到一封疫情警示簡訊，但辦公室內其他員工都沒收到，「我是不是可以回家了？」貼文一出後，立刻引起網友熱議。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中給出回應。

有網友在PTT「八卦板」以「有人收到疫情警示簡訊嗎？」為題發文表示，自己在上午11點23分的時候，收到了一封疫情警示簡訊，上面寫道，「如您曾經至新冠肺炎傳播高風險地區，且於4月15日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請至社區採檢院所評估」，讓原PO擔心問道「我是不是可以回家了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲萬華阿公店本土爆發！指揮中心發「60萬封細胞簡訊」。（圖／記者黃凱翊翻攝）

對此，陳時中在記者會上表示，並不是收到這個簡訊就代表什麼，是提醒收到訊息的人，可能曾在某個時間、某個範圍裡，遇到相關確診者的足跡會比較多，但因為沒辦法一一確認每一個人的足跡，「只能說在這區有出入的人都會收到簡訊，大家還是要自己評估（身體狀況）。」

據悉，副指揮官陳宗彥昨晚也親自到萬華地區了解疫調。陳宗彥表示，因為那邊確實比較複雜，會把時間回溯到4/15～5/12，發送量會達到60萬封細胞簡訊，匡列範圍主要在三水街為主。而本次簡訊發送範圍，東至康定路，南至和平西路三段，西至梧州街，北至桂林路。

另外，附近包括康定路、桂林路、和平西路三段好梧州街都有做部分匡列，希望把回溯到4/15來釐清疫情，了解這段時間，在這些區域出入的居民多少，如果民眾這段時間有疑似症狀，要儘速採檢。

▼萬華區將發送疫情警示簡訊。點圖可放大。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）